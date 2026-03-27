Gabon: Deuxième phase de la tournée de proximité - l'Honorable Eric Essono Mezui rencontre les populations de sa circonscription

L'Honorable Dr Eric Essono Mezui a effectué, le week-end écoulé, une tournée de proximité dans plusieurs villages de sa circonscription politique à l'intérieur du département du Haut-Ntem (Minvoil), dans le cadre de la deuxième phase de sa campagne de sensibilisation et de dialogue avec les populations du 2ème siège dudit département

Durant deux jours, le parlementaire et son équipe ont visité les villages d'Endoum, Mbounane-Ville, Vema, Mvole, Mekagha, Mbome, Meme-Étée, Akok, Meyo, Mebole, Adzabilone, Oveng et Ayeguening.

À chaque étape, l'Honorable Dr Eric Essono Mezui a présenté aux populations le compte rendu des activités menées jusqu'ici à l'Assemblée nationale, tout en recueillant leurs préoccupations sur des questions diverses.

Cette démarche républicaine, axée sur la transparence et la proximité avec les citoyens, a été unanimement saluée par les populations rencontrées dans l'ensemble des villages visités. Les populations ont apprécié l'engagement du parlementaire à écouter et à répondre à leurs préoccupations.

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Par ailleurs, alerté par les populations, l'Honorable Dr Eric Essono Mezui a tenu une réunion d'urgence avec le personnel de l'école privée protestante de Bolossoville, suite à un arrêt des cours observé au sein de l'établissement. À l'issue des échanges, des solutions concrètes et immédiates ont été envisagées pour favoriser une reprise rapide des activités pédagogiques.

Cette intervention a été accueillie avec satisfaction par le corps enseignant, qui a salué l'écoute, la réactivité et l'engagement du parlementaire en faveur de l'éducation.

Une dernière phase de cette tournée est prévue dans les prochains jours, avec pour objectif de couvrir l'intégralité de la circonscription politique.