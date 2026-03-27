Congo-Kinshasa: LINAFOOT - DCMP et Renaissance FC se neutralisent (1-1) au stade Tata Raphael

Le DCMP et FC Renaissance se sont séparés sur le score d'un but partout, jeudi 26 mars, au stade Tata Raphael de Kinshasa.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 10e journée du championnat national. Les Renais ont ouvert la marque dès la 10e minute grâce à Henri Sanga. Cependant, au retour des vestiaires, le DCMP a réussi à égaliser, scellant ainsi le score final. Cette nouvelle contre-performance maintient le DCMP à la dernière place du classement avec seulement 8 points. Céleste FC consolide sa 5e place.

Quelques heures sur la même pelouse, Céleste FC a pris le dessus sur MK en s'imposant sur le score d'un but à zéro. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Narcisse Bashale à la 72e minute. Cette victoire permet à Céleste FC de conforter sa cinquième position avec 35 points, juste derrière l'AS Maniema Union (36 points) et l'AS V.Club (37 points). De son côté, AS Dauphin Noir grimpe à la deuxième place avec 38 points, tandis que les Aigles du Congo conservent la tête du groupe B avec 43 unités.

Lubumbashi Sport domine Tshikas

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Au stade Kibassa Maliba, Lubumbashi Sport a battu Tshikas sur le score de 3-1. Ce succès permet aux Kamikazes de se hisser à la 7e place avec 38 points, tandis que Tshikas reste à la 13e position avec 27 points. Enfin, la rencontre entre le FC Saint Éloi Lupopo et le CS Manika, prévue jeudi 26 mars dans le cadre de la 24e journée, n'a pas pu aller à son terme. La partie a été interrompue à la 58e minute en raison d'une pluie diluvienne rendant la pelouse du stade Père Augustin de Kikula impraticable. Le match est désormais reporté au vendredi 27 mars à 9h. L'approche aux play-offs s'annonce donc Intense, chaque devient crucial au classement