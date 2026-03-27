Congo-Kinshasa: LIPROBAKIN - BC OGKS domine Yellow Star, BC Ngaliema tombe face au BC Héritage

27 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Trois matchs se sont joués ce jeudi 26 mars au stadium du Stade des Martyrs, dans le cadre de la poursuite de la 61e édition de la ligue provinciale de Basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN).

Dans le premier match chez les Dames, BC Héritage s'est incliné face au BC Yolo sur la marque de 51 à 38. Dans la deuxième rencontre, BC OGKS a enregistré sa 3e victoire consécutive face à Yellow Star sur le score de 84 à 29. Après cette rencontre, BC Yellow Star compte 3 défaites et deux victoires. Chez les Hommes, pour son deuxième match, BC Héritage a dominé BC Ngaliema sur la marque de 70 à 64.

Avec cette défaite Ngaliema compte 2 defaites et deux victoires dans ce championnat. Ce championnat se poursuit ce vendredi 27 mars au Gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa. BC Jourdain croisera BC Ngaba et BC CLBA va se mesurer au BC Opportunité chez les Dames alors que chez les Messieurs, BC DCMP jouera BC One Team au stadium du Stade des Martyrs.

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