Congo-Kinshasa: Mondial 2026/Barrages intercontinentaux - La RDC croise la Jamaïque en finale

La RDC se retrouve à une seule marche d'une qualification pour la Coupe du Monde de football, 52 ans après sa dernière participation.

Les Léopards affronteront les Reggae Boyz de la Jamaïque le 31 mars, en finale des barrages intercontinentaux, au stade Akron, dans la ville de Guadalajara, au Mexique. La Jamaïque a validé son ticket le vendredi 27 mars, en battant la Nouvelle-Calédonie sur le score étriqué d'un but à zéro. Le vainqueur du duel entre la RDC et la Jamaïque rejoindra directement la phase de groupes du Mondial 2026, dans le Groupe K, aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan.

Actuellement 48e au classement FIFA, la RDC n'aura pas la tâche facile face à la Jamaïque, classée 70e. Toutefois, sur papier, les Léopards semblent partir légèrement favoris après leur parcours héroïque lors des barrages africains, où ils avaient éliminé le Cameroun et le Nigeria fin 2025.

L'équipe congolaise bénéficie également :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

d'un excellent dynamisme, grâce à la forme de ses nombreux cadres évoluant en première division européenne, d'une fraîcheur physique, après plusieurs jours de repos, contrairement à la Jamaïque qui a déjà disputé un match. Les hommes de Sébastien Desabre arrivent donc frais et concentrés pour cette finale unique. Parmi les atouts de la RDC, on note aussi la cohésion du groupe, renforcée depuis la CAN 2024. La Jamaïque, de son côté, peut compter sur des individualités rapides, évoluant majoritairement en Angleterre. Le duel devrait se jouer sur la capacité de la défense congolaise, menée par Chancel Mbemba, à contenir les transitions rapides des Reggae Boyz.

Sur le plan des probabilités, la RDC semble favorite avec environ 60 % de chances de qualification, mais le format en match unique, disputé sur terrain neutre au Mexique, rend la rencontre totalement imprévisible.

Enfin, la victoire des Léopards face aux Bermudes (2-0) a redonné le moral aux supporters, à Kinshasa comme dans plusieurs autres villes du pays.