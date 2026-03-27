Afrique du Sud: Le pays et l'Afrique du Sud renforcent leurs relations bilatérales dans le domaine du tourisme

Luanda — La République d'Angola et celle de l'Afrique du Sud ont renforcé, ce jeudi, leurs relations de coopération bilatérale en vue de promouvoir le développement du tourisme entre les deux pays.

Cette avancée s'est concrétisée par la signature d'un protocole relatif au Plan d'action pour la mise en oeuvre du Mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme, signé par le ministre angolais du Tourisme, Márcio Daniel, et son homologue sud-africaine, Patricia de Lille. À cette occasion, le ministre angolais du Tourisme a souligné que l'axe central de la relation bilatérale repose sur la coopération régionale, le partage d'expériences réussies et l'amélioration de la connectivité, le tout fondé sur une vision commune du développement de l'Afrique australe, conformément au Mémorandum d'entente touristique signé en 2007.

Selon lui, l'Angola considère la coopération stratégique comme essentielle pour accélérer le développement du secteur touristique, pilier clé de la diversification économique, soutenu par son littoral, la richesse de ses écosystèmes et son patrimoine culturel singulier, promu à travers le concept « Visit Angola - The Rhythm of Life ». Ce partenariat vise à stimuler l'investissement touristique, à créer des emplois et à promouvoir conjointement les destinations, positionnant ainsi les deux pays comme des leaders du tourisme sur le continent africain.

Le ministre a également indiqué que la coopération touristique entre l'Angola et l'Afrique du Sud s'appuie sur des liens historiques solides, mettant en avant l'admiration de l'Angola pour l'expérience sud-africaine en matière de développement et d'attraction des investissements touristiques.

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De son côté, la ministre sud-africaine du Tourisme a affirmé que son pays attache une grande importance à sa relation étroite avec l'Angola, fondée sur une solidarité historique, rappelant que l'Angola avait accueilli des Sud-Africains durant la lutte contre l'apartheid, dans une vision partagée d'une Afrique unie. Elle a par ailleurs souligné que l'Angola et l'Afrique du Sud constituent les deux principales économies de la région de la SADC. Selon elle, l'année dernière, l'Afrique du Sud a accueilli 48 000 visiteurs angolais, lesquels ont dépensé plus d'un milliard de rands (soit environ 60 milliards de kwanzas).