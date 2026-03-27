Angola: Basket-ball - L'équipe féminine en fauteuil roulant en demi-finales du Championnat africain

Luanda — L'équipe nationale féminine angolaise de basket-ball en fauteuil roulant s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales du Championnat africain 3x3 et affrontera aujourd'hui, jeudi, le Maroc.

En trois matchs, l'équipe angolaise a battu ses homologues du Maroc (5-4) et du Libéria (11-1), tout en s'inclinant face à l'Algérie (4-10), terminant ainsi à la deuxième place de sa série, ce qui lui a permis de se hisser en demi-finales. Lors de cette phase du championnat africain de basket-ball en fauteuil roulant (toutes catégories confondues), l'Algérie est sortie invaincue, en battant le Libéria (20-1), le Maroc (12-7) et le pays hôte, l'Angola (10-4).

L'autre demi-finale opposera aujourd'hui l'Algérie au Libéria, à 12h50. Chez les hommes, l'Angola affrontera ce jeudi le Bénin en quart de finale, après avoir enregistré mercredi une victoire contre la Libye (10-5) et une défaite contre le Maroc (7-14). Dans cette catégorie, l'Afrique du Sud a dominé, en s'imposant face à la Gambie (21-1), au Nigeria (10-5) et au Kenya (19-8).