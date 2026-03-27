Angola: Futsal - Le pays s'incline face au Portugal en amical

26 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/SB

Luanda — L'Angola s'est incliné mercredi soir à Lisbonne face à l'équipe du Portugal des moins de 23 ans (1-3), en match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN'2026), qui se déroulera en avril prochain au Maroc.

Il s'agissait du deuxième match amical contre cette même équipe, après une défaite 2-3 la veille au pavillon de Souselas. L'équipe nationale, entraînée par Franklin Inácio, est composée des joueurs suivants : Denis, Pesado, Braulio Fontoura, Chico, Ny, Gomito, Kliverth Neto, Lobão, António Dias, Any Manuel, César Muondo et Tito. Le tournoi de futsal CAN'2026 se déroulera du 11 au 21 avril. L'Angola vise le titre, après avoir terminé deuxième de l'édition précédente en 2024 au Maroc.

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