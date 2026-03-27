Ile Maurice: Travaux routiers - Plus de Rs 215 millions investies dans les circonscriptions n°s 6 et 7

27 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Entre 2015 et 2024, Rs 215,1 millions ont été allouées aux travaux routiers dans les circonscriptions n° 6 (Grand-Baie/Poudred'Or) et n° 7 (Piton/Rivière-du-Rempart) relevant du conseil de district de Rivière-duRempart, a indiqué Ranjiv Woochit, ministre des Collectivités locales, en réponse à une question parlementaire du député Beejan.

Dans le détail, Rs 111,6 millions ont été consacrées à la construction de nouvelles routes tandis que Rs 103,5 millions ont financé des travaux de réfection des routes existantes. Ces montants couvrent l'ensemble des interventions réalisées sur la période susmentionnée, incluant différents types d'aménagements routiers sous la responsabilité du conseil de district.

Le ministre Woochit a précisé qu'une liste détaillée des projets réalisés a été déposée à l'Assemblée nationale. Celle-ci inclut notamment la nature des travaux entrepris, les coûts associés, les sources de financement, les superficies concernées ainsi que les localisations exactes des chantiers dans les deux circonscriptions.

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À une question supplémentaire sur les mesures mises en place pour assurer la durabilité des infrastructures après ces investissements importants, le ministre des Collectivités locales a indiqué que les conseils de district appliquent un programme régulier d'entretien des routes, reposant sur des inspections de routine, des opérations périodiques de réfection et des interventions rapides en cas de dégradation constatée.

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