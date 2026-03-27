Ile Maurice: Permis de travail - 8 733 demandes en attente depuis juin 2025

Entre juin 2025 et le mois de mars de cette année, 41 833 demandes de permis de travail pour travailleurs étrangers ont été enregistrées par le ministère du Travail et des relations industrielles, dont 8 733 restent en attente, a indiqué mardi le ministre Reza Uteem en réponse à une question du député Nitish Beejan. À lui seul, le premier trimestre 2026 représente 6 383 demandes en suspens.

Selon le ministre Uteem, cette situation s'explique d'abord par la réforme du système de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère, qui a supprimé l'ancien quota sectoriel au profit d'un mécanisme basé sur la preuve de l'impossibilité d'embaucher localement. Cette mesure a élargi l'accès au recrutement étranger à tous les secteurs économiques, y compris les travailleurs domestiques, entraînant une hausse importante du nombre de demandes, sans augmentation correspondante des effectifs administratifs chargés de leur traitement.

Parmi les autres causes identifiées figurent les dossiers incomplets ou incorrects soumis par les employeurs, les retards liés aux vérifications administratives auprès d'autres ministères, ainsi que certaines situations d'irrégularité préalable des entreprises. Environ 3 000 cas d'emploi illégal ont ainsi dû être régularisés avant la poursuite des procédures.

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Des délais supplémentaires peuvent aussi découler des autorisations spécifiques exigées selon le pays d'origine des travailleurs, notamment pour Madagascar ou le Bangladesh. À cela s'ajoutent des inspections obligatoires dans certains secteurs comme l'agriculture, ou des recommandations préalables requises du ministère des Infrastructures nationales pour la construction - secteur qui représente près de la moitié des demandes en attente.

Le ministre a toutefois précisé que 78 % des demandes sont gérées dans un délai de 21 jours après paiement des frais de traitement. Plusieurs mesures ont été introduites pour accélérer les procédures, dont la délivrance électronique des permis via QR Code depuis septembre 2025 -17 850 permis ayant déjà été émis de cette manière - ainsi que l'amélioration du système de licences électroniques et l'introduction du paiement en ligne.

Une demande d'effectifs supplémentaires a par ailleurs été soumise dans le cadre du prochain Budget afin de réduire l'arriéré, alors que la demande pour les travailleurs étrangers continue d'augmenter dans l'ensemble des secteurs économiques.