Ile Maurice: De 1733 aux radar Doppler - L'évolution de la météo à Maurice

«Observer aujourd'hui, protéger demain.» Tel était le thème de la Journée météorologique mondiale célébrée le 23 mars. Elle vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la communauté météorologique dans la surveillance de la Terre afin de protéger les populations aujourd'hui et de construire un avenir plus résilient.

C'est aussi pour commémorer l'entrée en vigueur, le 23 mars 1950, de la convention qui a créé la World Meteorological Organisation, a expliqué Prithiviraj Booneeady, Acting Director des Mauritius Meteorological Services (MMS) lors de la Journée commémorative à la station météorologique de Vacoas.

Selon Prithiviraj Booneeady, les observations météorologiques à Maurice remontent à la période entre 1733 et 1754, avec des archives attestant de l'impact de cyclones sur l'île et sur La Réunion. Ces premières données étaient d'une importance stratégique pour le commerce maritime, car Maurice constituait un point de passage clé reliant l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique.

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En 1874, le Royal Alfred Observatory a été mis en service sous la direction du Dr Charles Meldrum, équipé d'instruments météorologiques et astronomiques. En 1898, un sismographe y a été installé, marquant le début d'une tradition d'observation méthodique.

Dans les années 1920, cette tradition s'est poursuivie avec la mise en place de mesures atmosphériques à Vacoas. Albert Walter (1877-1972) y a initié les premières mesures des vents en altitude à l'aide de cerfs-volants, avant de débuter, en novembre 1925, l'observation par ballons-sondes. Le siège météorologique de Vacoas a ensuite été progressivement doté de tous les instruments essentiels : anémomètres, thermomètres, baromètres, pluviomètres et enregistreurs d'ensoleillement.

Les observations se sont étendues à Rodrigues, Agaléga, Diego Garcia et Saint-Brandon à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Depuis, les MMS ont modernisé leurs méthodes, passant de techniques traditionnelles aux technologies de télédétection et de satellites. Le pays a installé son premier système de réception d'images satellites en 1968, suivi d'un radar météorologique en 1979 avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement. De plus, un Doppler Weather Radar est opérationnel à Trou-aux-Cerfs depuis 2019.

Aujourd'hui, les MMS fournissent en continu des services liés à la météo, au climat et aux alertes précoces, opérant sous la Meteorological Act 2019. Ils contribuent à la sécurité publique, aux activités socio-économiques et à la résilience nationale face à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. L'organisation poursuit également le renforcement de ses capacités grâce à une coopération régionale et internationale dans le domaine de la prévision météorologique, des services climatiques et de la surveillance du climat, a souligné Prithiviraj Booneeady.