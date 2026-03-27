Angola: L'IEBA renforce sa campagne de sensibilisation contre le vandalisme des biens

Uíge — L'Église Évangélique Baptiste d'Angola (IEBA) a annoncé qu'elle allait intensifier, dans les prochains jours, sa campagne de sensibilisation de la population contre le vandalisme des biens publics et privés, afin de décourager de telles pratiques dans la région.

Face aux nombreux cas de destruction de biens enregistrés dans le pays, le responsable religieux a précisé que la confession prépare une campagne massive pour les prochains jours, visant à conscientiser la population sur l'importance de préserver les biens existants. Dans une déclaration à l'ANGOP, le représentant provincial de l'IEBA à Uíge, Egas Afonso Bartolomeu, a indiqué que la campagne ciblera les églises, les marchés et autres espaces publics, afin de sensibiliser la population aux préjudices causés par le vandalisme des biens publics et privés. Il a rappelé que les biens publics doivent être préservés pour le bénéfice collectif.