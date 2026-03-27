Angola: L'IEBA renforce sa campagne de sensibilisation contre le vandalisme des biens

26 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/BS

Uíge — L'Église Évangélique Baptiste d'Angola (IEBA) a annoncé qu'elle allait intensifier, dans les prochains jours, sa campagne de sensibilisation de la population contre le vandalisme des biens publics et privés, afin de décourager de telles pratiques dans la région.

Face aux nombreux cas de destruction de biens enregistrés dans le pays, le responsable religieux a précisé que la confession prépare une campagne massive pour les prochains jours, visant à conscientiser la population sur l'importance de préserver les biens existants. Dans une déclaration à l'ANGOP, le représentant provincial de l'IEBA à Uíge, Egas Afonso Bartolomeu, a indiqué que la campagne ciblera les églises, les marchés et autres espaces publics, afin de sensibiliser la population aux préjudices causés par le vandalisme des biens publics et privés. Il a rappelé que les biens publics doivent être préservés pour le bénéfice collectif.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.