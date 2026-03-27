Angola: Le ministère présente les résultats de l'évaluation externe et de l'accréditation de l'enseignement supérieur angolais

Luanda — Le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation présente ce jeudi à Luanda les résultats de trois évaluations externes et accréditations de l'enseignement supérieur, menées entre juillet et octobre 2025.

Cet événement est organisé par l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études de l'enseignement supérieur (INAAREES), dans le cadre du processus continu d'évaluation et d'accréditation de la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. Selon un communiqué de presse consulté le même jour par l'ANGOP, les trois évaluations ont porté sur les cursus STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et ont réévalué les cursus de médecine et autres sciences de la santé, initialement évalués en 2023, ainsi que les cursus de sciences humaines, arts et sciences sociales.

En juillet 2025, 235 formations en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) ont été évaluées. Elles étaient dispensées dans 69 établissements d'enseignement supérieur (EES), dont 28 à Luanda et 41 dans d'autres provinces du pays.

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En septembre 2025, 78 formations en médecine et autres sciences de la santé ont été réévaluées. Elles étaient dispensées dans 27 établissements d'enseignement supérieur (EES), dont neuf à Luanda et 18 dans d'autres provinces du pays.

En octobre 2025, 358 formations en sciences humaines et sociales ont été évaluées. Elles étaient dispensées dans 81 établissements d'enseignement supérieur, dont 29 à Luanda et 52 dans d'autres provinces. Ces trois processus d'évaluation externe ont impliqué des experts nationaux et d'autres experts du Brésil, du Cap-Vert, de Cuba, du Mozambique, de la République démocratique du Congo, du Zimbabwe, du Portugal et de Sao Tomé-et-Principe.