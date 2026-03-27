Angola: Le CICA met en garde contre la prolifération des sectes religieuses au pays

Luanda — Le secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), Vladimir Agostinho, a alerté ce mercredi à Luanda sur la croissance accélérée des sectes religieuses en Angola, dont les pratiques violent les droits humains.

Le chef religieux a exprimé cette inquiétude lors d'une conférence de presse à l'issue d'une audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, soulignant que cette dérive religieuse est due aux conflits incessants entre les différentes religions. « Aujourd'hui, en raison des conflits permanents qui déchirent les Églises, nous constatons de nombreux schismes qui ont donné naissance à de nouvelles églises, dont beaucoup se livrent à des pratiques néfastes et violent les droits humains », a-t-il déclaré.

Parmi les conséquences de ce phénomène, le révérend a cité le blanchiment d'argent, les emprisonnements arbitraires et les accusations de sorcellerie et autres doctrines visant des enfants, ce qui contribue à déstabiliser les familles. Le responsable a expliqué que la réunion avait pour but d'analyser le modèle de société à construire, suggérant qu'une attention particulière devait être portée au point de la Constitution de la République selon lequel l'Angola est un pays laïc.

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« Il a été proposé d'inclure la mention selon laquelle l'Angola est un pays à forte composante chrétienne, car l'Église y joue un rôle prépondérant depuis la période coloniale », a-t-il souligné. À cette occasion, a-t-il ajouté, les députés ont été exhortés à poursuivre les débats sur ces questions avec éthique, tolérance et respect, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt du pays, indépendamment de tout parti.

Le secrétaire général de la CICA a indiqué que la question du paludisme, principale cause de mortalité en Angola, avait également été abordée. Il a précisé que l'Église travaillait à un programme d'alliance des chefs religieux pour lutter contre cette maladie et sensibiliser la population.

« Nous œuvrons dans plusieurs municipalités et communes de l'intérieur du pays, et l'une des principales préoccupations que nous avons rencontrées est la pénurie de moustiquaires dans de nombreux endroits et, dans d'autres, leur mauvaise utilisation. Dans de nombreuses communautés, les moustiquaires servent à la pêche, et l'Église s'efforce de décourager cette pratique tout en enseignant comment les utiliser correctement », a-t-il insisté.