Afrique: Se mettre à l'abri dès aujourd'hui

Le coup d'envoi de la route vers la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2027) est donné ce vendredi pour les nations les moins bien classées du continent. Faute de stade homologué par la CAF sur son territoire, la Somalie a choisi d'organiser ce match «à domicile» au Mozambique, plus précisément au Lalgy Arena de Matola. Ce premier acte d'une double confrontation sera crucial pour Maurice, plus que jamais déterminée à rejoindre la phase de poules des éliminatoires.

L'un des faits marquants de cette rencontre est son caractère historique : selon les registres officiels, les deux nations ne se sont jamais affrontées en match officiel auparavant. Ce duel représente donc une page blanche pour les deux sélectionneurs, Yusuf Ali Nur (Somalie) et son homologue mauricien, qui devront composer avec l'inconnu d'un adversaire direct.

Sur le plan de la forme récente, les deux équipes sortent de campagnes de qualification pour le Mon- dial 2026 compliquées. La Somalie reste sur une série difficile avec un seul point glané en dix matchs de groupe. De son côté, Maurice a montré des signes de solidité défensive, notamment avec un match nul (0- 0) contre la Libye en octobre 2025, bien qu'ils n'aient remporté qu'une seule victoire dans leur poule de qualification mondiale. Une situation qui a placé Guillaume Moullec, le coach des Dodos, dans une position délicate. Son maintien à ce poste pourrait largement dépendre du résultat des deux rencontres et si Maurice n'arrive pas à franchir l'écueil somalien, le Français pourrait déjà penser à faire ses bagages.

La sélection mauricienne mise sur l'expérience de cadres comme le gardien Kevin Jean-Louis et le défenseur Lindsay Rose (Aris Salonique). Le premier nommé a toutefois perdu sa place de numéro au profit de Doria Chiottti. Le milieu de terrain est renforcé par des cadres tels que Kevin Bru et Adel Langue.

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Les Ocean Stars comptent également sur sa diaspora. Des joueurs comme le défenseur Abel Gigli (évoluant en Italie) sont des piliers. Le sélectionneur a récemment convoqué un groupe élargi incluant des talents locaux comme l'attaquant surnommé «Benteke» pour dynamiser une attaque souvent en berne.

Pour Maurice, l'objectif est de ramener un résultat positif avant le match retour prévu le 31 mars à Côte d'Or. Une qualification pour ces éliminatoires sera salvatrice pour le groupe qui reste sur une série de 12 rencontres sans le moindre succès. Elle offrira aussi une plateforme régulière pour disputer plusieurs rencontres face à quelquesunes des meilleures équipes africaines.