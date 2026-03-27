Angola: L'Institut angolais de la Jeunesse organise un forum national de la jeune femme

26 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/OHA/BS

Luanda — Un Forum national de la jeune femme se tiendra vendredi à Luanda, en vue d'examiner, entre autres, les défis et opportunités liés à l'autonomisation des femmes, à l'égalité des chances et à la citoyenneté active.

Cette rencontre, initiative de l'Institut angolais de la Jeunesse (IAJ), abordera également la participation des femmes au développement durable du pays. Selon un communiqué de presse parvenu ce jeudi à l'ANGOP, le forum vise à promouvoir le débat et la réflexion sur le rôle de la femme angolaise aux différentes étapes de l'évolution du pays.

L'événement s'inscrit dans le cadre de la Journée « Mars-Femme », en lien avec la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars, sous le thème cette année « Droits, justice et action pour toutes les femmes et les filles ». L'initiative réunira près de 600 jeunes, parmi lesquels des leaders de jeunesse, des représentantes d'associations féminines et divers acteurs sociaux, et favorisera le partage d'expériences.

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