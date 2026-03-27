Angola: Le MINTTICS maintient le cap sur la modernisation des organes de communication sociale

Malanje Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) entend poursuivre ses efforts en faveur de la modernisation des organes d'information, de la valorisation de leurs professionnels et de la lutte contre la désinformation.

Cette assurance a été donnée par le ministre Mário de Oliveira à l'ouverture du IVe Conseil consultatif du MINTTICS, où il a souligné qu'une société bien informée constitue un pilier essentiel de la démocratie et du développement. Le responsable a par ailleurs indiqué que le projet de Télévision numérique terrestre (TDT) représente un autre investissement majeur en cours de déploiement dans le secteur, visant à garantir une meilleure qualité de service ainsi qu'à renforcer les systèmes d'alerte en cas de catastrophes naturelles.

S'agissant des Postes d'Angola et de l'Institut national de météorologie (INAMET), il a assuré que les conditions sont réunies pour la modernisation technologique, ainsi que pour le lancement et l'opérationnalisation du code d'adressage postal. « Avec cette phase, l'INAMET sera en mesure de développer des actions de prévision météorologique et climatique, contribuant ainsi au renforcement du soutien à l'économie dans ses différentes composantes », a-t-il déclaré.

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Un autre projet à fort impact évoqué par le ministre concerne la régulation, insistant sur la nécessité pour l'Institut national des communications de se doter des moyens nécessaires pour suivre les tendances mondiales en matière de gestion efficace du spectre radioélectrique, dans le respect des lois et règlements visant à protéger la souveraineté nationale et les opérateurs.

Concernant l'expansion du projet Angola Online, il a annoncé la mise en service de quatre nouveaux points dans la ville de Malanje, ainsi que la réhabilitation de la station du projet CONECTA dans la municipalité de Marimba, rapprochant ainsi les populations, grâce aux communications, du reste de la province et du pays.

Quant au projet ILUMINAR, qui favorise une plus grande intégration et permet l'itinérance entre opérateurs nationaux, dont le site pilote est installé dans la localité de Maria Teresa, dans la province de Cuanza Norte, il est prévu l'installation de 50 sites lors de la première phase.