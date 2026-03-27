Angola: Joel Futi nommé président du conseil d'administration de l'INE

Luanda — Le ministre de la Plan, Victor Hugo Guilherme, a mis un terme à la commission de service de Joel Futi en tant que directeur général de l'Institut National de la statistique (INE) et l'a officiellement nommé président du conseil d'administration de cette institution.

Cette nomination intervient à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut organique de l'institution. Dans un arrêté dont l'ANGOP a eu connaissance jeudi, le ministre a également mis fin aux commissions de service des directrices générales adjointes de l'INE, respectivement Anália Nunda Prata et Teresa Isaac Spínola, les nommant administratrices de l'institution.

Rappelons que, le nouveau statut de l'INE découle de la nécessité de l'adapter au contexte actuel, afin d'améliorer le niveau de production et de diffusion de l'information statistique officielle, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en termes de fiabilité et d'actualité, tout en répondant pleinement aux défis liés à la production de données démographiques, financières, socio-économiques et d'autres natures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il vise également à renforcer l'indépendance de l'organe, afin d'assurer son autonomie technique et fonctionnelle, nécessaire à l'exercice complet de ses attributions en tant qu'autorité statistique nationale. L'Institut National de la statistique est une personne morale de droit public, dotée de personnalité juridique et d'autonomie technique, administrative, financière et patrimoniale.