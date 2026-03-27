Angola: La visite du pape Léon XIV renforce les relations entre le pays et le Vatican

26 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LT/ALH/BS

Huambo — Le vicaire épiscopal pour la pastorale de l'archidiocèse de Huambo, l'abbé Adriano Supuleta, a affirmé jeudi que la visite du pape Léon XIV en Angola contribuera à renforcer les relations diplomatiques avec le Vatican.

S'exprimant à l'ANGOP au sujet des préparatifs de la visite du Souverain pontife, prévue du 18 au 21 avril, le religieux a estimé qu'il s'agit d'un moment historique qui contribuera également à la consolidation de la paix. Il a indiqué que ce déplacement du pape Léon XIV représente un renforcement spirituel pour les fidèles, un nouvel élan pour l'action missionnaire ainsi qu'un resserrement des relations entre les deux États. Selon lui, cette visite intervient en réponse à l'invitation d'un Chef d'État et s'inscrit dans le cadre du dialogue international en faveur de la promotion de la paix, de l'unité, de l'harmonie sociale et du développement durable.

L'abbé Adriano Supuleta a ajouté que cet événement constituera également une occasion pour les fidèles d'écouter le message du Souverain pontife, axé sur l'unité, la conversion et le développement harmonieux de la société, en vue du bien-être des populations. Il a précisé que les chrétiens suivront le parcours de l'évêque de Rome dans le pays, aussi bien en présentiel que par le biais des médias, les paroisses de la province de Huambo sont mobilisées à cet effet.

Il a en outre indiqué que l'archidiocèse de Huambo sera représenté, lors des activités prévues à Luanda et à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, par 200 fidèles. Le pape Léon XIV effectuera une visite en Angola du 18 au 21 avril. Il s'agira de la troisième visite d'un souverain pontife dans le pays, après celles de Jean-Paul II, en 1992, et de Benoît XVI, en 2009.

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