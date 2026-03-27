Sénégal: Moustapha Ndjekk Sarré appelle à valoriser la question de l'emploi par les 'dynamiques positives'

Diamniadio — Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndjekk Sarré, estime que la question de l'emploi devrait être abordée en mettant davantage l'accent sur les dynamiques positives, les bonnes pratiques et les leviers déjà existants qu'il convient de consolider et d'amplifier.

"Nous devons aborder la question de l'emploi [...] en mettant davantage l'accent sur ce qui marche, sur les dynamiques positives, les bonnes pratiques et sur les leviers déjà existants qu'il nous appartient de consolider et d'amplifier", a-t-il indiqué, jeudi, à l'ouverture des travaux de l'atelier de validation technique de la politique nationale de l'emploi du Sénégal.

Selon M. Sarré, la vision des autorités est à la fois "claire et ambitieuse : bâtir un marché du travail performant, inclusif, résilient et territorialisé, capable de garantir à chaque citoyen un accès effectif à un emploi productif et décent".

"Cette vision s'inscrit en parfaite cohérence avec les orientations de la Vision Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de développement, qui placent le capital humain au coeur de la transformation structurelle de notre économie", a-t-il souligné.

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Il affirme que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a placé la question de l'emploi au coeur de l'action publique.

De même ne cesse-t-il de rappeler "avec constance et détermination", à travers ses communications en Conseil des ministres, "que la création d'emplois décents, durables et inclusifs constitue la priorité des priorités".

Le ministre de l'Emploi note que cette orientation stratégique a été réaffirmée par le Premier ministre, qui en "a précisé récemment les modalités de mise en oeuvre, notamment à travers le déploiement territorial des politiques publiques d'emploi".

"C'est dans ce cadre stratégique clair, exigeant et volontariste que s'inscrit l'élaboration de la Politique nationale de l'emploi 2026-2034", a indiqué Amadou Moustapha Ndjekk Sarré.

Il a salué l'ensemble des équipes techniques et acteurs impliqués qui ont su, selon lui, "dans une démarche participative et inclusive, donner corps aux orientations du président de la République en élaborant une politique nationale de l'emploi fondée sur le dialogue, l'expertise et la concertation".

"Cette démarche participative s'est notamment traduite par l'organisation de consultations territoriales dans l'ensemble des quatorze régions du Sénégal. Ces espaces de dialogue ont permis de recueillir les réalités locales, les attentes des acteurs et les spécificités de chaque territoire, contribuant ainsi à ancrer cette politique dans une approche véritablement territorialisée", a-t-il souligné.

"Ils ont également renforcé l'appropriation du processus par les acteurs locaux, sous l'impulsion des autorités administratives, notamment les gouverneurs, dont l'engagement a été déterminant", a ajouté M. Sarré.