Sénégal: Des opérations de désencombrement lancées à Ross-Béthio, en perspective du 4-Avril

Ross-Béthio — La sous-préfecture de Ndiaye vient de lancer une vaste opération de désencombrement de la voie publique, en prélude de la célébration de la fête de l'indépendance prévue le 4 avril prochain.

L'opération entamée mercredi soir se poursuivra jusqu'à vendredi, selon le sous-préfet, Ousmane Diédhiou.

"On a essayé de dégager tout l'axe au niveau de la nationale pour vraiment préparer la fête de l'indépendance. C'est un travail que nous devions accomplir depuis longtemps", a déclaré l'autorité administrative.

Selon lui, cette initiative vise à sécuriser les axes routiers et à offrir un cadre adapté aux festivités départementales prévues dans la commune.

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Les installations débordant du marché jugées dangereuses pour les riverains constituent l'une des principales cibles de l'opération.

Les commerçants, transporteurs et maraîchers concernés ont été conviés à une réunion organisée à la mairie de Ross-Béthio pour discuter de leur recasement.

Les transporteurs desservant Saint-Louis et Richard-Toll seront relocalisés à la gare routière de Ross-Béthio, désormais fonctionnelle, tandis que les maraîchers disposeront d'un espace élargi à la gare routière de Moundoum pour la vente de leurs produits.

Le suivi de l'opération a été confié à la commune et à la brigade d'hygiène locale, chargée d'assurer un contrôle régulier, afin de maintenir la propreté et la sécurité des lieux.

Le sous-préfet a souligné l'importance de préparer le département à accueillir dignement les célébrations de l'indépendance.