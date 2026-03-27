Sénégal: Le BMN va accompagner 10 nouvelles PME de Fatick, Diourbel et Kaolack

Kaolack — Le Bureau de mise à niveau (BMN) a signé des conventions tripartites avec dix petites et moyennes entreprises (PME) des régions de Fatick, Diourbel et Kaolack, en vue de leur faire bénéficier d'un accompagnement "structuré et partagé", de concert avec CGA Digital, un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la fourniture de services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation.

La convention liant les trois parties concernées a été signée lors d'une cérémonie tenue jeudi dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack.

Elle vise à répondre à "une contrainte majeure" identifiée chez les PME et considérée comme "un frein déterminant", à savoir la capacité des petites et moyennes entreprises à mobiliser les crédits nécessaires à la réalisation de leurs plans d'investissement, a indiqué Faguèye Thioye Fall, responsable du Pôle suivi-évaluation du BMN.

Les PME concernées vont bénéficier d'un "accompagnement structuré et partagé", à travers "un cadre contractuel clair" convenu par les trois parties.

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CGA Digital, en tant que prestataire, assure un accompagnement de proximité comprenant le conseil en management, le suivi administratif, financier, comptable et fiscal permanent, ainsi qu'une évaluation des performances.

Les entreprises bénéficiaires s'engagent à participer activement au dispositif, à désigner un point focal, à mettre à jour leurs transactions sur la plateforme et à contribuer financièrement à hauteur de 10 % du coût global des prestations.

Le Bureau de mise à niveau assure le suivi de la mise en oeuvre, veille au respect des obligations contractuelles et prend en charge les 90 % restant du coût de l'accompagnement, confirmant ainsi son rôle de facilitateur du développement des PME.

"Ce partenariat marque une étape cruciale dans notre stratégie d'accompagnement des PME. En leur offrant un système d'information comptable performant et en levant les obstacles à leur financement, nous leur donnons les moyens de concrétiser leurs investissements et de renforcer durablement leur compétitivité", a déclaré Faguèye Thioye Fall.

A l'en croire, les entreprises bénéficiaires, évoluant pour l'essentiel dans les secteurs de la métallurgie, de l'élevage et de l'habillement, ont au préalable bénéficié d'une formation pour l'utilisation de la plateforme de CGA Digital, un outil d'assistance à distance pour appuyer "massivement" la gestion financière, comptable et fiscale des PME du Sénégal.

D'après Malick Fall, manager superviseur comptable au sein de CGA Digital, la mission de la société qu'il représente est d'apporter aux entreprises une visibilité complète sur leur santé financière et de les assister dans leurs obligations fiscales et sociales.

"On est là pour les aider, avec l'appui du BMN, à avoir des états financiers fiables parce qu'on s'est rendu compte que le tissu économique sénégalais est composé à hauteur de 98% d'entreprises informelles. Grâce à notre plateforme digitale, nous garantissons une transparence et une efficacité qui sont des atouts majeurs pour leur développement et leur crédibilité auprès des banques", a-t-il ajouté.

Le BMN est une structure du ministère de l'Industrie et du Commerce chargée d'accompagner les entreprises sénégalaises dans leurs démarches de mise à niveau, en vue d'améliorer leur compétitivité et leur accès aux marchés.

CGA Digital est un cabinet d'expertise comptable qui offre des services de conseil, d'assistance comptable, fiscale et organisationnelle aux entreprises, via une plateforme numérique innovante.