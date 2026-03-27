Sénégal: Transparence budgétaire - CICODEV Afrique relève des défis persistants, appelle à des mécanismes formels de participation

Dakar — Le directeur exécutif CICODEV Afrique et président du Réseau citoyen pour la transparence budgétaire, Amadou Kanouté, a mis en exergue, jeudi à Dakar, plusieurs défis liés à la redevabilité et au contrôle dans le processus budgétaire au Sénégal.

"Une étude que nous avons menée a permis d'identifier plusieurs défis dans le processus budgétaire, dont l'insuffisante coordination entre les corps de contrôle, la faible implication du public et les difficultés d'accès à l'information", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec des journalistes, en marge d'un Dialogue national multi-acteurs de deux jours sur la redevabilité et le contrôle des finances publiques.

M. Kanouté a cité, parmi les contraintes relevées, "l'absence de coordination efficace entre les corps de contrôle", estimant que ce point représente un défi important nécessitant des solutions adaptées.

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Il a également évoqué "la faible implication du public dans le processus budgétaire", ainsi que les difficultés d'accès à l'information, malgré des avancées notables enregistrées sur ce point.

Il a salué, à ce propos, les efforts du ministère des Finances dans la publication de documents jugés essentiels, tels que la loi de finances initiale, les rapports sur les risques budgétaires, ainsi que des outils innovants comme le budget vert et le budget genre.

"Ces documents permettent aux acteurs non étatiques de mieux comprendre le budget et de participer au débat public", a souligné le directeur exécutif de CICODEV, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Il a rappelé qu'il était auparavant difficile d'avoir accès à de tels documents.

Selon lui, ces progrès contribuent à améliorer progressivement le niveau de transparence, après des évaluations jugées faibles dans certaines enquêtes internationales sur l'accès à l'information budgétaire.

Il a toutefois insisté sur le fait que des défis persistent tout au long de la chaîne budgétaire, allant de la formulation à la reddition des comptes, en passant par la mise en oeuvre.

Il a notamment relevé la faiblesse du suivi de l'exécution budgétaire par les parlementaires, appelant à un renforcement des capacités à ce niveau.

Le responsable de la société civile a expliqué que le dialogue en cours vise à réunir les différents acteurs - exécutif, législatif, judiciaire, société civile et médias -, afin d'identifier ces défis et de formuler des recommandations consensuelles.

Il a indiqué que ces échanges permettront également de dégager des pistes de renforcement des capacités pour améliorer la gouvernance budgétaire.

Amadou Kanouté a par ailleurs souligné le rôle déterminant des partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF) et l'Union européenne, dans l'appui aux initiatives de participation citoyenne.

Concernant les recommandations attendues, il a insisté sur la nécessité de mettre en place "des mécanismes formels d'implication de la société civile dans le processus budgétaire".

"L'implication actuelle repose souvent sur des initiatives ponctuelles. Il est important de l'institutionnaliser pour renforcer la responsabilité et la participation citoyenne", a-t-il expliqué.

Il s'est dit confiant quant à l'issue des travaux, estimant que les panels prévus permettront de proposer des solutions concrètes pour améliorer la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques au Sénégal.

L'initiative est portée par la société civile, sous le leadership de CICODEV Afrique, avec l'appui de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF) et de l'Union européenne, dans le cadre du programme d'appui à la société civile sénégalaise.

Plusieurs personnalités prennent part à cette rencontre, dont le premier vice-président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, le député Mouhamadou Siradjo Souaré, ainsi que des représentants de partenaires techniques et financiers.