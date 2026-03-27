Angola: Des participants à l'atelier MOSAP3 analysent le plan de développement communautaire

Sumbe — Les participants à l'atelier de diffusion du projet MOSAP3 ont abordé ce mercredi à Sumbe, dans la province du Cuanza Sul, des thèmes liés au plan de développement du projet, au cadre environnemental ainsi qu'à la santé et à la sécurité communautaire.

Dans une déclaration à l'ANGOP, la coordinatrice du projet pour le domaine de la planification, Cecília Quitombo, a précisé que l'initiative vise à poursuivre la formation des participants, en mettant l'accent sur les points focaux dans le cadre du Mécanisme de Suggestions et de Résolution des Plaintes (MSRR). Selon la responsable, ce mécanisme a été structuré pour garantir que les plaintes et suggestions relatives au projet soient correctement transmises aux parties prenantes, notamment les producteurs, les institutions étatiques, les administrations municipales, les autorités traditionnelles et les entités ecclésiastiques impliquées dans le MOSAP3.

Au cours de la séance de mercredi, les participants ont analysé la structure du mécanisme, les procédures d'enregistrement de l'information et le rôle des points focaux dans la résolution des éventuels obstacles. L'agenda a également inclus l'importance de la base de données, compte tenu des différents canaux de plaintes existants.

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Selon Cecília Quitombo, un système d'accès direct à la base de données a été présenté, permettant aux points focaux de gérer plus efficacement les informations collectées. Ce jeudi, dernier jour de la rencontre, une formation spécifique sur la gestion de la base de données a été organisée, impliquant les comités de résolution composés non seulement des techniciens du projet, mais également des producteurs et bénéficiaires, afin de renforcer la capacité de réponse dans tous les municipalités concernées.