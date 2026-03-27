Sénégal: Audiences avec des acteurs économiques espagnols - Bassirou Diomaye Faye active les leviers d'investissement

Le chef de l'État a multiplié, hier, les audiences avec des acteurs économiques espagnols. Les échanges ont été centrés sur des projets structurants, allant de la modernisation des infrastructures sanitaires au positionnement du Sénégal comme hub régional de connectivité aérienne.

Bassirou Diomaye Faye a reçu hier, dernier jour de sa visite officielle à Madrid, les dirigeants de Quantum Solutions, du groupe Indra ainsi qu'une délégation de la Chambre de commerce de Fuerteventura. Selon un communiqué de la présidence, « ces audiences s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des relations économiques entre le Sénégal et l'Espagne, en s'appuyant notamment sur le cadre de coopération Alliance Africa Avanza, qui favorise le développement de partenariats stratégiques et l'investissement bilatéral ».

Quantum Solutions est un cabinet spécialisé en conseil stratégique et en ingénierie de projets complexes. Lors de l'audience accordée aux responsables de cette entreprise, renseigne la présidence de la République, « les discussions ont porté sur le projet structurant de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, avec l'ambition de doter le Sénégal d'une infrastructure hospitalière moderne répondant aux standards internationaux ».

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Quant au groupe Indra, il est le « leader européen dans les technologies de défense, les systèmes de transport et la transformation digitale ». C'est pourquoi le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a échangé avec les responsables de cette société « sur des projets à fort impact, notamment le développement du Hub Connect de l'Aibd visant à positionner le Sénégal comme un hub régional de connectivité aérienne, ainsi que sur des solutions avancées dans les systèmes de défense et de sécurité ». Selon le communiqué de la présidence de la République, la dernière audience a été accordée à la Chambre de commerce de Fuerteventura.

Cette rencontre a permis aux deux parties « d'explorer des opportunités concrètes de coopération territoriale, en lien avec les secteurs du tourisme, du commerce et de l'investissement, tout en valorisant le rôle de la diaspora sénégalaise ». « À travers ces rencontres, le président de la République réaffirme une orientation claire : mobiliser des partenaires de référence, accélérer la mise en oeuvre de projets structurants et renforcer l'attractivité du Sénégal dans des secteurs stratégiques à fort potentiel », renseigne la présidence de la République.