Sénégal: SN HLM - L'ex-directeur général Bassirou Kébé détaille son bilan

En conférence de presse, hier, jeudi 26 mars, à Dakar, le directeur général sortant de la Sn Hlm, Bassirou Kébé, a présenté un bilan exhaustif de sa gestion à la veille de sa passation de service. Entre redressement financier, relance de la production de logements et dénonciation de pratiques frauduleuses, il s'est livré à un exercice de « transparence » marqué par des chiffres forts et des accusations graves.

Le directeur général sortant de la Sn Hlm s'est livré à une séance de clarification à la veille de sa passation de service. « Cet exercice ne saurait être perçu comme un simple bilan administratif », a tenu à préciser, hier, jeudi 26 mars, Bassirou Kébé face à la presse. Dans une démarche qu'il qualifie de « reddition des comptes », l'ex-Dg de la Sn Hlm est revenu, chiffres à l'appui, sur les conditions de sa prise de fonction et les résultats obtenus en 22 mois.

À son arrivée à la tête de la société, le 16 mai 2024, il a, dit-il, trouvé « une situation presque catastrophique ». Selon lui, « sur 7 ans, Sn Hlm n'a produit que 365 logements », soit « un ratio de 52 immeubles par an », illustrant, selon lui, « une quasi-paralysie ».

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À cette faiblesse structurelle, s'est ajoutée, dit-il, une situation financière alarmante. « On s'endettait sans faire des investissements structurants et rentables », a dénoncé M. Kébé, précisant avoir dû « recourir à des découverts bancaires pour payer les salaires dans la première quinzaine » de sa prise de fonction. Il a également évoqué « un redressement fiscal de 9 milliards de FCfa » et des projets « tous à l'arrêt », avec « des fournisseurs non payés ».

Plus grave encore, le Dg sortant a affirmé que « l'argent n'était pas investi à bonne destination » et « était détourné ». Il a aussi fait savoir que les comptes d'apports versés par les clients étaient utilisés à d'autres fins, avec « une situation de compte courant négative dépassant presque 100 millions de FCfa ».

Face à ce constat, Bassirou Kébé dit avoir engagé un Plan stratégique de développement (Psd 2025-2029) pour redresser la société. Il a cité la relance de la production, le repositionnement institutionnel et la modernisation de la gestion. Sur le volet institutionnel, il a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance. « Il fallait rétablir la confiance avec les clients », a-t-il souligné, notamment à travers la digitalisation.

« À notre arrivée, il n'y avait même pas un site digne de ce nom », a-t-il regretté, ajoutant que « des Sénégalais de la diaspora avaient injecté leur argent sans aucun retour d'information ». Sur le plan financier, M. Kébé a mis en avant des mesures d'assainissement. « Nous avons fait baisser la dette de près de 2 milliards de FCfa, soit 15,5 % », a-t-il renseigné. Bassirou Kébé a aussi évoqué la restructuration de plusieurs prêts, dont un remboursement mensuel ramené de « 171 à 42 millions de FCfa », et un autre de « 193 millions de FCfa dont l'échéance a été repoussée ».

Relance des projets structurants

L'ancien directeur général de la Sn Hlm est revenu, hier, jeudi 26 mars, lors d'une conférence de presse, sur les ajustements menés au sein de la société. Ces derniers ont permis, selon lui, de relancer des projets structurants, notamment à Bambilor. « C'est un projet de 13 milliards de FCfa de chiffres d'affaires », a-t-il indiqué, précisant qu'une enveloppe de « 1,150 milliard de FCfa a déjà été injectée dans les caisses ». Bassirou Kébé a défendu le choix du crédit acquéreur en expliquant que « la banque finance directement le client selon ses revenus », dans un contexte où « la Sn Hlm n'avait plus les moyens de faire de la location-vente ».

Il a aussi avoué avoir laissé beaucoup d'argent dans les caisses de la Sn Hlm. « C'est le jour même de mon limogeage que je devais le concrétiser. En fait, c'est un total de 40 milliards de FCfa, dont 13 milliards de FCfa pour la première phase », a-t-il fait savoir. Sur la production, les ambitions affichées sont élevées. « En 2026, nous aurons 2284 unités d'habitation, dont 921 logements et plus de 1000 parcelles viabilisées », a annoncé M. Kébé, estimant qu'un tel niveau « n'a jamais été atteint depuis 2009 ».

Il a, en outre, évoqué plusieurs projets en cours ou finalisés, notamment « 500 logements à Sébikotane pour la diaspora », « 90 logements à Kaolack », « 32 à Tambacounda » et « 34 à Saint-Louis déjà livrés ». Sur le plan interne, le directeur général sortant de la Sn Hlm a parlé de réformes visant à améliorer la gouvernance.