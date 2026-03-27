Ile Maurice: Événements sportifs - Pas de cadre formel entre le ministère et les conseils de district

27 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

À une question parlementaire du député Nitish Beejan sur la collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des sports et les conseils de district pour intégrer les infrastructures sportives dans un cadre national, le ministre Deven Nagalingum a indiqué qu'aucun protocole d'accord (memorandum of understanding) ni plan d'action formel codifié n'a encore été établi. La coopération repose plutôt sur des mécanismes d'appui ponctuels et techniques, selon les demandes formulées par les collectivités locales.

Parmi les formes d'assistance mentionnées figurent le soutien technique par des fonctionnaires du ministère lors de l'organisation d'activités sportives, la fourniture d'équipements, l'aide logistique et opérationnelle, notamment le marquage des terrains et la mise à disposition de matériel sportif. Des réunions techniques réunissant les cadres du ministère, des conseils de district et d'autres parties prenantes sont également organisées afin d'assurer la coordination des initiatives, avec des contributions financières et en nature pour certains événements d'envergure.

Le ministre a cité l'exemple des Jeux de l'Ouest 2025, organisés par le conseil de district de Rivière-Noire avec la collaboration du ministère et d'autres partenaires, qui ont mobilisé environ 1 500 participants issus de 13 villages et qui se sont affrontés dans plusieurs disciplines. Selon lui, ce type d'initiative illustre la capacité des partenariats locaux à favoriser la participation communautaire et l'utilisation des infrastructures sportives.

Concernant la circonscription n°6 (GrandBaie/Poudre-d'Or) depuis janvier 2025, une seule compétition inter-villages majeure de football a été organisée par le conseil de district de Rivière-du-Rempart, en plus de quatre tournois pilotés par le ministère dans le cadre de programmes nationaux, dont deux tournois de football grassroots et une activité multisports communautaire à Cap-Malheureux sous le programme Anou Transform Nou Landrwa. Des matchs communautaires ont également été tenus régulièrement à Petit-Raffray et Grand-Baie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, aucun tournoi compétitif officiel de volley-ball ou de basket-ball n'a été organisé durant cette période dans la circonscription. Le ministre Nagalingum a rappelé que l'organisation de ces compétitions relève principalement des fédérations nationales et des clubs sportifs.

Il a enfin annoncé qu'un nouveau Sports Bill viendra préciser les responsabilités des autorités locales dans la promotion du sport à l'échelle régionale, ouvrant la voie à un cadre de collaboration plus structuré à l'avenir.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.