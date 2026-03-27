Ile Maurice: Événements sportifs - Pas de cadre formel entre le ministère et les conseils de district

À une question parlementaire du député Nitish Beejan sur la collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des sports et les conseils de district pour intégrer les infrastructures sportives dans un cadre national, le ministre Deven Nagalingum a indiqué qu'aucun protocole d'accord (memorandum of understanding) ni plan d'action formel codifié n'a encore été établi. La coopération repose plutôt sur des mécanismes d'appui ponctuels et techniques, selon les demandes formulées par les collectivités locales.

Parmi les formes d'assistance mentionnées figurent le soutien technique par des fonctionnaires du ministère lors de l'organisation d'activités sportives, la fourniture d'équipements, l'aide logistique et opérationnelle, notamment le marquage des terrains et la mise à disposition de matériel sportif. Des réunions techniques réunissant les cadres du ministère, des conseils de district et d'autres parties prenantes sont également organisées afin d'assurer la coordination des initiatives, avec des contributions financières et en nature pour certains événements d'envergure.

Le ministre a cité l'exemple des Jeux de l'Ouest 2025, organisés par le conseil de district de Rivière-Noire avec la collaboration du ministère et d'autres partenaires, qui ont mobilisé environ 1 500 participants issus de 13 villages et qui se sont affrontés dans plusieurs disciplines. Selon lui, ce type d'initiative illustre la capacité des partenariats locaux à favoriser la participation communautaire et l'utilisation des infrastructures sportives.

Concernant la circonscription n°6 (GrandBaie/Poudre-d'Or) depuis janvier 2025, une seule compétition inter-villages majeure de football a été organisée par le conseil de district de Rivière-du-Rempart, en plus de quatre tournois pilotés par le ministère dans le cadre de programmes nationaux, dont deux tournois de football grassroots et une activité multisports communautaire à Cap-Malheureux sous le programme Anou Transform Nou Landrwa. Des matchs communautaires ont également été tenus régulièrement à Petit-Raffray et Grand-Baie.

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En revanche, aucun tournoi compétitif officiel de volley-ball ou de basket-ball n'a été organisé durant cette période dans la circonscription. Le ministre Nagalingum a rappelé que l'organisation de ces compétitions relève principalement des fédérations nationales et des clubs sportifs.

Il a enfin annoncé qu'un nouveau Sports Bill viendra préciser les responsabilités des autorités locales dans la promotion du sport à l'échelle régionale, ouvrant la voie à un cadre de collaboration plus structuré à l'avenir.