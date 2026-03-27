Burkina Faso: Journées nationales d'engagement patriotique - Le Kourittenga s'engage à promouvoir les mets locaux

27 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Amédée Wend-La-Sida Silga

La cérémonie officielle de montée des couleurs, marquant le début de la première phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) s'est tenue, le jeudi 26 mars 2026, à Koupéla.

Réunis au sein du haut-commissariat du Kourittenga, les membres des corps constitués, les autorités coutumières et religieuses, les partenaires au développement et les Organisations de la société civile (OSC) ont répondu à l'appel du haut-commissaire. Instituées par décret le 3 avril 2024, les Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) visent à renforcer le civisme et la participation citoyenne à travers deux phases annuelles de 15 jours chacune. L'édition 2026 s'articule autour de la thématique : « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté ! ».

Cette période de mobilisation se poursuivra jusqu'au 9 avril 2026 sur l'ensemble du territoire national. Symbole fort de ce lancement, les participants arboraient des tenues issues de l'artisanat local. Le Faso Dan Fani et le Kôkô Dunda étaient particulièrement représentés, illustrant une adhésion concrète aux consignes de valorisation des produits du terroir. La cérémonie a été présidée par le représentant du haut-commissaire, le secrétaire général de la province, Fernand Wenceslas Yicinbalo N'Do.

Il a livré le message Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invitant les Burkinabè à consommer les produits locaux. « Quand vous achetez notre haricot vert, vous ne faites pas que nourrir les vôtres, vous irriguez l'économie du Burkina Faso. Quand vous revêtez le Faso Dan Fani, vous ne faites pas que vous habiller, vous couvrez la dignité de nos tisseuses. Quand vous préférez le soumbala au cube chimique importé, vous ne faites pas que cuisiner, vous brûlez les brevets de l'impérialisme », a-t-il déclaré.

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