Burkina Faso: Journées nationales d'engagement patriotique - La population invitée au patriotisme dans les assiettes

Dans le cadre de la première phase de la IIIe édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2026, une cérémonie de montée des couleurs nationales s'est tenue, le jeudi 26 mars 2026 à la Primature, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. A cette occasion, le chef du gouvernement a délivré le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, marquant ainsi le lancement officiel des activités prévues du 26 mars au 9 avril 2026 sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger.

Dans cette adresse empreinte de fermeté et d'engagement, le chef de l'Etat a invité les Burkinabè à repenser leurs habitudes de consommation, en mettant un accent particulier sur la souveraineté alimentaire et le patriotisme économique. Pour le président du Faso, « le contenu de nos assiettes » constitue un enjeu majeur de souveraineté. Il a déploré la forte dépendance aux produits importés, en décalage avec les immenses potentialités agricoles du pays, souvent sous-exploitées ou confrontées à des difficultés de commercialisation.

Le chef de l'Etat a dénoncé les mécanismes d'un impérialisme insidieux qui s'exprime jusque dans les choix alimentaires quotidiens. « Observons ce que nous mangeons. Que voyons-nous ? Du riz ayant traversé les océans ? Des pommes de terre venues de pays lointains ? Du lait en poudre importé ? », a-t-il interrogé.

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Il a appelé à un sursaut patriotique collectif, exhortant les populations comme les commerçants à privilégier les produits locaux afin de soutenir l'économie nationale. Le message présidentiel a également mis en lumière la nécessité de déconstruire certaines habitudes héritées de plusieurs décennies de conditionnement qui tendent à valoriser les produits importés au détriment des richesses nationales. « Ne cherchez pas l'ennemi plus loin : il s'invite parfois deux ou trois fois par jour à notre table », a-t-il averti, invitant les Burkinabè à renouer avec les valeurs culturelles et alimentaires endogènes, symboles de dignité et de résilience.

Promouvoir les produits nationaux

Placée sur le thème « Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locales », cette première phase des JEPPC 2026 se veut un appel à l'action collective. Le slogan retenu, « Mon assiette, ma fierté ! », traduit cette volonté de transformation des comportements à tous les niveaux de la société. Le président du Faso a ainsi invité chaque citoyen, dans les administrations, les écoles et les foyers, à faire du consommer local un réflexe quotidien.

Il a également encouragé les acteurs économiques à promouvoir les produits nationaux, contribuant ainsi à bâtir une économie plus résiliente et souveraine. Dans cette dynamique, il a dénoncé les pratiques frauduleuses qui fragilisent la production nationale et compromettent les efforts d'autonomisation économique du pays.

Au-delà de sa portée symbolique, cette initiative nationale, qui se déroule du 26 mars au 9 avril 2026, est un levier de mobilisation citoyenne en faveur de la production, de la transformation et de la consommation locales. En cohérence avec la thématique retenue, le personnel de la Primature a partagé, à l'issue de la cérémonie, un petit-déjeuner composé de mets locaux. Pour le directeur de cabinet, Mamadou Dembélé, cette action traduit un appel à l'engagement collectif, afin de faire de chaque geste quotidien un acte de souveraineté nationale.