Burkina Faso: Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne - Conférences publiques et journées de salubrité au Nakambé

Le secrétaire général de la région du Nakambé, Tasséré Nacoulma, a lancé, le 26 mars 2026, la deuxième édition des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne.

C'est parti pour la deuxième édition des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) dans la région du Nakambé. Le jeudi 26 mars 2026, après une montée des couleurs nationales au gouvernorat de Tenkodogo, suivie de la lecture du message du président du Faso par le secrétaire général de la région, Tasséré Nacoulma, le directeur régional des droits humains et de la promotion de la citoyenneté du Nakambé, Daniel Ouarma, a dévoilé les différentes activités inscrites au programme de cette édition.

Il a indiqué que cette journée, célébrée sur le thème « Produisons burkinabè, consommons burkinabè ; notre assiette, notre fierté » est une occasion d'affirmer la souveraineté nationale, alimentaire, culturelle et sur tous les plans. Pour cela, M. Ouarma a détaillé les activités que sa direction entend mener dans la région du Nakambé. Parmi elles, il a cité la tenue d'émissions radiophoniques sur les antennes de certaines radios de la région afin d'échanger sur le thème de la journée et les activités attendues à cette occasion. Il a également précisé qu'il est prévu d'organiser, à Zabré, une conférence publique sur le civisme économique et fiscal au profit des acteurs économiques de la région.

Le directeur régional chargé de la promotion de la citoyenneté a également annoncé un concours sur le civisme au profit des élèves des classes de 4e de l"enseignement secondaire et de 3e de l'enseignement technique. « Ce jeu est une occasion de promouvoir l'esprit de patriotisme, de civisme, les valeurs morales et culturelles qui promeuvent notre identité culturelle nationale », a-t-il déclaré. Ce jeu qui va se dérouler dans les communes de Béguédo et de Niagho, sera accompagné d'une journée de salubrité pour assainir leur cadre de vie de ces deux communes.

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En outre, la direction régionale de la promotion de la citoyenneté prévoit tenir une conférence publique sur le civisme et la participation citoyenne sur le thème de la journée aux lycées départementaux de Kando et de Zabré puis à l'Institut des sciences et de technologies de Tenkodogo. Daniel Ouarma a rappelé que ces activités permettent d'inculquer l'esprit de patriotisme, les valeurs morales, notamment de probité, de dignité à la population en général et aux élèves et étudiants en particulier en vue de stimuler l'esprit d'appartenance à la mère patrie.

Le représentant du directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Boulgou, Hyppolite Ouédraogo, a, pour sa part, fait savoir qu'il est prévu dans la direction régionale, les directions provinciales, les lycées et collègues, les centres de formation professionnelle, le port de tenues traditionnelles pour valoriser le « consommons burkinabè ». Il a ajouté qu'il est également envisagé la montée de drapeau, une journée de salubrité dans les collèges, des lycées et des directions. Il a appelé chaque acteur à s'approprier cette journée. « Nous sommes dans une Révolution progressiste populaire et chaque citoyen burkinabè doit s'inscrire dans cette dynamique. Nous demandons un engagement véritable pour la réussite de cette Révolution et de ces journées », a-t-il lancé.