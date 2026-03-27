Congo-Kinshasa: Félix Tshiesekedi inaugure des infrastructures militaires à Kikwit

Le Président de la République a inauguré, mercredi 25 mars 2026 à Kikwit (Kwilu), de nouvelles infrastructures de la 11e région militaire.

Parmi les ouvrages inaugurés figurent un état-major entièrement équipé, des bureaux administratifs neufs, un mess des officiers, ainsi qu'un auditorat militaire.

"L'hôpital militaire général de référence construit le fief du patriarche Antoine Gizenga, constitue l'une des principales innovations, destinée à renforcer la prise en charge sanitaire des militaires et de leurs familles", note le capitaine Antony Mualushayi, directeur de communication Onzième Région militaire.

Au-delà des infrastructures, Félix Tshisekedi a partagé un repas de corps avec les soldats, un geste symbolique salué par les bénéficiaires. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction face à cette "reconnaissance longtemps attendue".