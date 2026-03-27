Congo-Kinshasa: Lancement des travaux d'urgence sur la Route nationale coupée par le ravin à Kikwit

Le gouvernement congolais a lancé, mercredi 25 mars, des travaux de réhabilitation d'urgence sur la Route nationale numéro 1 (RN1) à Kikwit, dans la province du Kwilu. Cet axe vital a été coupé en deux suite à une progression brutale du ravin de Wazabanga, provoquée par des pluies diluviennes.

Le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, a dû interrompre sa participation à la 13ème conférence des gouverneurs à Bandundu pour se rendre sur place et constater l'ampleur des dégâts.

Sauver la route et le réseau électrique

L'intervention vise deux objectifs prioritaires : rétablir le trafic sur ce tronçon d'importance capitale et protéger les installations de la Société nationale d'électricité (SNEL). La progression du ravin menace en effet de provoquer une coupure générale d'électricité dans la ville de Kikwit.

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« J'ai mobilisé toutes les structures techniques de mon ministère et quelques entreprises partenaires. Nous avons décidé d'intervenir tout de suite », a déclaré le ministre John Banza Lunda.

Appel à l'apaisement

Le ministre a appelé la population locale au calme, assurant que le Gouvernement central a mobilisé les moyens nécessaires pour maîtriser la situation. « À la population de rester calme car nous allons juguler cette érosion », a-t-il affirmé.

Les travaux ont été confiés à l'entreprise SAFRIMEX. La population de Kikwit, qui avait lancé plusieurs cris d'alerte par le biais de la société civile, salue cette réaction rapide mais plaide pour une exécution des travaux avec célérité afin d'éviter un enclavement prolongé.