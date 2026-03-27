Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Inclusion des jeunes et des femmes dans les métiers de l'énergie

27 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Le Centre d'excellence d'Oyo (CEO) pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique a organisé, le 25 mars, une formation visant à intéresser davantage les jeunes et la gent féminine aux métiers du secteur énergétique.

« Comment intégrer plus largement et efficacement les jeunes, hommes et femmes, ainsi que les couches sociales vulnérables, dans le secteur des énergies renouvelables ? » est la problématique sur laquelle a reposé la formation organisée par le CEO. Le but étant de déconstruire l'image d'un secteur réservé à un cercle fermé de métiers tout en réduisant les inégalités liées au genre, à l'âge et au handicap. Une manière de rendre le secteur des énergies renouvelables accessible à tous.

« Cette formation vise à fournir des outils pratiques, de concevoir et de mettre en oeuvre des projets plus inclusifs en matière des énergies renouvelables », a expliqué Christovie Mapepe Nyamaha, une technicienne de laboratoire au CEO.

Diverses approches d'inclusion ont été à l'ordre du jour de cette formation participative. L'objectif est d'intégrer le modèle genre, jeunesse et inclusion sociale dans l'ensemble de la chaîne des projets, de la planification à la mise en oeuvre.

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« L'on doit intervenir à différentes échelles sociales. Sur le plan institutionnel, il est nécessaire d'adopter des lois qui accompagnent cette inclusion. Économiquement, il est utile de créer les conditions pour autonomiser davantage de personnes dans le domaine énergétique à travers des projets financés. Aussi, organiser des formations adaptées pour le renforcement des compétences », a expliqué Vanessa Metou, une panéliste.

Dans le contexte de changement climatique avec des conséquences dramatiques, il est nécessaire d'accroître la représentativité des jeunes dans les métiers des énergies renouvelables car ils ont un rôle non négligeable à jouer en matière de transition énergétique. C'est ainsi que l'un des participants à cette formation, Saint Gloire Bimbadi, a souhaité que les jeunes soient davantage associés à certaines formations afin de susciter des vocations dans le domaine. Jeannice Ondele, pour sa part, s'est donné pour défi de faire valoir le potentiel énergétique du Congo.

Il convient de souligner que le CEO organise régulièrement des sessions d'information et de formation au profit des étudiants, des encadreurs et des professionnels dans le but d'éclairer leur lanterne et de renforcer leurs compétences dans le secteur des énergies renouvelables.

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