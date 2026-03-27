Madagascar: ANTANANARIVO - Des aménagements des marchands au centre-ville

Les travaux d'aménagement et de réhabilitation des canaux souterrains à Antananarivo-Ville vont commencer. Ils vont perturber les activités et la circulation dans plusieurs quartiers.

Plusieurs marchands à Analakely, à Antanimena et à Mahamasina seront déplacés. Des tronçons de routes seront coupés dans ces trois axes. La commune urbaine d'Antananarivo (CUA) annonce une réorganisation des activités, des accès et de la circulation dans le centre-ville, dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux d'aménagement et de réhabilitation des canaux principaux de la ville d'Antananarivo.

« De nombreuses mesures d'organisation doivent être prises en amont, notamment en ce qui concerne les commerçants et les déviations de routes, pour démarrer ce projet, étant donné que ces travaux d'envergure s'étaleront sur une durée de deux ans », a annoncé Harilala Ramanantsoa, maire de la ville d'Antananarivo, lors d'une conférence de presse sur le démarrage de ces travaux à l'hôtel de ville d'Analakely, hier.

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Les travaux de remplacement des canalisations souterraines auront lieu à Antanimena, en partant du stade Malacam jusqu'au marché Petite Vitesse à Isotry, ainsi qu'à Mahamasina, aux alentours du stade Barea jusqu'au lac Anosy. Près de 430 marchands journaliers à Analakely et 180 marchands à Antanimena, ainsi que 1 666 marchands du marché hebdomadaire et 367 marchands journaliers, sont concernés par ce déplacement.

Mesures

La CUA a déjà informé le public de la coupure de la rue Rakotobe, devant le commissariat du 5e arrondissement, du lundi 23 mars au samedi 11 juillet 2026, toujours dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase II du programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2). Cette coupure de tronçon de route entraîne le déplacement des arrêts de bus à Mahamasina et la modification de l'itinéraire de plusieurs lignes de bus.

Ce projet débutera au mois d'avril et durera deux ans, mais sera exécuté par tranches de travaux.

La mise en oeuvre de ce projet sera l'occasion pour les autorités de prendre des mesures contre les constructions illicites sur le système d'évacuation. De très nombreuses constructions illégales existent à Antananarivo et entravent l'écoulement des eaux au niveau des canaux d'évacuation. « Le projet prévoit justement d'examiner et de traiter ces irrégularités », a souligné le secrétaire général du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ramanarivo.

Ces travaux, financés par l'Agence française de développement (AFD), l'Union européenne et l'État malgache, devraient réduire les inondations dans la capitale. La vétusté des canalisations est évoquée comme cause des inondations répétitives dans la ville d'Antananarivo à chaque saison des pluies. « Dire que le problème des inondations à Antananarivo sera totalement résolu serait exagéré, mais on peut affirmer que ce projet permettra d'en atténuer globalement les effets.

Autrement dit, si auparavant l'eau pouvait stagner pendant trois ou quatre jours, voire plusieurs jours, au même endroit, avec ce projet, son évacuation sera plus rapide, même si cela dépend toujours de l'intensité des pluies », souligne Ramanarivo.