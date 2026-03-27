Madagascar: CHÔMAGE - Les offres d'emploi attirent du monde

Des milliers de jeunes affluent à Ambohimangakely pour un emploi, révélant un chômage massif. Beaucoup restent pessimistes face au manque d'opportunités et à l'exigence d'expérience.

Une longue file de jeunes avec leur curriculum vitaE s'est formée devant une société à Ambohimangakely, hier. Ils sont venus en milliers pour postuler à cette société qui a annoncé un recrutement de masse de chauffeurs, caissières, comptables, agents de sécurité, inventoristes, soudeurs, ouvriers, agents de recouvrement, aides-chauffeurs, entre autres. La plupart de ces jeunes cherchent avant tout à décrocher un emploi, quel qu'il soit.

« Je ne suis pas exigeant sur le type de travail, même un poste de femme de ménage me convient, car il m'est difficile de trouver un emploi correspondant à mon diplôme. J'ai déjà travaillé comme secrétaire auparavant. Depuis deux ans, je cherche à travailler dans ce domaine sans succès. J'envoie régulièrement des CV, mais je ne suis jamais retenue », regrette Tahiry, une femme qui dit détenir un diplôme de baccalauréat +2 en administration.

Dans cette file, des jeunes diplômés sont pessimistes quant à leurs chances d'embauche.

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« Les chances d'être retenus sont faibles, peut-être autour de 20 %, car il y a certainement des candidats qui ont sans doute plus d'expérience que nous », lancent Désiré et Tokiniaina, des comptables sortant de l'Iscam. Ils racontent que depuis plus d'un an, ils envoient constamment des CV sans recevoir de réponse. « Il y a des offres, mais les employeurs demandent de l'expérience ».

Opportunité

Cette scène de forte affluence de jeunes en quête d'emploi est souvent observée devant les entreprises qui publient des offres de recrutement. Les jeunes sans emploi sont nombreux à Madagascar.

Le Salon Asa, organisé par Flash Events, offrira une opportunité d'insertion professionnelle aux jeunes. L'événement se tiendra à l'Espace Baobab, sur l'esplanade du Palais des Sports à Mahamasina, les 23, 24 et 25 avril 2026. Il constitue un rendez-vous incontournable pour le recrutement, les stages, la formation et l'orientation, selon l'organisateur. « L'État devrait encourager le recrutement de stagiaires et privilégier les jeunes diplômés afin de leur permettre d'acquérir de l'expérience », souhaite Tokiniaina, un jeune à la recherche d'emploi.