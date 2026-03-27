Madagascar: Football - PFL - Cosfa, deuxième qualifié en quarts

Leader de la conférence Nord, Cosfa se qualifie lui aussi pour les play-offs après la qualification du Disciples FC ce week-end dans la conférence Sud.

Après la qualification du Disciples FC pour les play-offs, à quatre journées de la fin de la phase de conférence Sud, Cosfa a lui aussi validé son ticket pour les quarts de finale dans la conférence Nord. Les Militaires ont reçu et défait le Tawa Group Boss Club d'Atsinanana, 2 buts à 1, à Betongolo. Cosfa conserve sereinement le fauteuil de leader de son groupe avec 25 points, soit sept longueurs d'avance sur son dauphin, Ajesaia, qui totalise 18 unités.

L'équipe de Betongolo compte 15 points d'avance sur TGBC. Le club tamatavien occupe actuellement le cinquième rang avec 10 points. Avec de tels écarts, Cosfa a déjà les deux pieds en phase finale du championnat.

Lors du match d'hier, comptant pour la 10e journée, Cosfa a nettement dominé la première période et inscrit ses deux buts victorieux avant la pause. Le meilleur buteur du dernier CHAN, Toky Rakotondraibe, a ouvert le score à la 19e minute. L'actuel meilleur buteur des Militaires, Patricio « Massy » Ranaivoson, a inscrit le but du break à la 24e minute sa sixième réalisation depuis le début du championnat.

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Dans la sérénité

L'équipe d'Atsinanana s'est rebellée pour renverser la situation au retour des vestiaires. Elle a imposé son jeu durant les vingt premières minutes. Les Tamataviens ont nettement dominé et se sont créé des occasions, mais n'ont pas assuré à la finition. Après de nombreuses tentatives, Robertin a réduit l'écart en marquant l'unique but de TGBC (54e). Ce club, qui vient d'accéder en D1 Élite, s'est montré de plus en plus agressif et ses défenseurs ont souvent commis des fautes.

Dans les dix dernières minutes, les Militaires ont maîtrisé la situation en gérant leur avantage et en cherchant à aggraver le score. Cosfa enregistre huit victoires en dix matchs disputés, outre la défaite face au FC Rouge et le nul, deux buts partout, contre Fosa Juniors FC. Le FC Rouge, classé troisième de la conférence Nord avec 17 points, accueillera pour sa part Tsaramandroso FFC du Boeny dimanche, au même stade de Betongolo. Dans la conférence Sud, Cospn, qui se trouve à la 7e place, jouera contre CFFA, classé 5e, dans le cadre de la 11e journée ce vendredi à Antaninkatsaka, à Itaosy.