Madagascar: Lutte Anti-Corruption - Le Premier ministre en visite au Bianco

27 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Un retour aux sources. Dans une certaine mesure, c'est le sens de la visite de Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre, au siège du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), à Ambohibao, hier.

Un retour aux sources, puisque le chef du gouvernement y a effectué une grande partie de son parcours dans la lutte contre la corruption et les délits assimilés, dont la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors officier de la gendarmerie nationale, le Premier ministre Rajaonarison a, en effet, été parmi les premiers enquêteurs du Bianco. Il passera plus de quinze ans au sein de cette entité et en deviendra même le directeur territorial pour la province de Toliara.

Le locataire de Mahazoarivo quittera ensuite le Bianco, en 2021, en raison de sa nomination comme directeur général du Service de renseignement financier (Samifin). Selon le communiqué du Bureau d'Ambohibao, cette visite de Mamitiana Rajaonarison "démontre la volonté de l'Exécutif de renforcer la lutte contre la corruption". Une volonté que le Premier ministre aurait affirmée de vive voix durant sa rencontre avec Gaby Nestor Razakamanantsoa, directeur général du Bianco.

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