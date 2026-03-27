Madagascar: Finances et paiements - Un forum des PDG organisé à Antananarivo

Un forum de haut niveau destiné à explorer l'avenir des paiements s'est déroulé lundi au Radisson Blu. À l'initiative de Visa, ces discussions ont réuni des PDG et des dirigeants d'entreprises dans les secteurs de la finance, des banques et des technologies pour parler de l'avenir des paiements dans la Grande Île.

Quand l'avenir des paiements à Madagascar se discute, cela donne un événement d'envergure dans un pays qui entame aussi sa transformation numérique. Mardi, au Radisson Blu, Visa, leader mondial des solutions de paiement, a réuni des PDG et des cadres d'entreprises malgaches dans les secteurs financier, bancaire et technologique. Les discussions de haut niveau ont permis d'explorer l'avenir des paiements, surtout dans la Grande Île où il reste beaucoup à faire dans ces secteurs.

Les discussions ont permis de redessiner les contours du paysage des paiements, en constante évolution, tout en restant ancrées dans les réalités du marché local. Passer du paiement en espèces vers les paiements numériques est certes un impératif, mais cela ne se fait ni en une journée, ni en une semaine, ni en une année. « Alors que les paiements ne cessent d'évoluer, il est essentiel que les dirigeants se réunissent pour échanger des points de vue fondés sur une connaissance approfondie du marché », a affirmé Christian Mbonampeka,

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Country Manager pour les îles de l'océan Indien et Djibouti chez Visa, qui a résumé l'esprit du moment : il faut des discussions fondées sur la connaissance du marché, et pas seulement sur des tendances importées.

Il ajoute : « Des forums comme celui-ci nous permettent d'avoir des discussions franches et tournées vers l'avenir sur l'innovation, l'inclusion et le rôle des paiements numériques dans le soutien à la croissance économique. »

Optimisme

En effet, plusieurs travaux et études, dont ceux menés par Visa Consulting and Analytics, montrent que lorsque les données, la collaboration et la connaissance du marché local se conjuguent, la voie vers une transition numérique significative s'ouvre pour un marché donné. Et ce, sur fond d'optimisme.

Dans un pays où l'argent mobile a déjà cessé d'être une promesse pour devenir une habitude, le futur des paiements ne se discute plus seulement dans les bureaux feutrés des institutions financières. Il se lit dans les gestes quotidiens : payer, transférer, acheter, recevoir -- parfois sur un écran, parfois encore en liquide, comme si la modernité avançait au rythme des réalités.

« Il faut bien connaître les réalités locales pour pouvoir ancrer une réelle transformation dans le paysage des paiements. Tout passe par les réalités locales. Loin d'être un simple forum, il nous aura permis de faire avancer cette perception des réalités et de proposer des stratégies pour nous adapter aux besoins du marché », avait lancé un cadre d'une entreprise bancaire lors de ce forum organisé par Visa.

Justement, « Il faut réduire le décalage entre la vision et la réalité. C'est à travers ces discussions que nous pouvons développer cette synergie », a affirmé un autre participant au forum.

Dans la Grande Île, des marges importantes subsistent dans ce domaine, puisque le taux de bancarisation y demeure relativement faible, entre 15 et 20%. Le pays reste en retrait par rapport à d'autres pays du continent africain, où ce taux dépasse les 50 %. Ce forum intervient donc à un moment opportun pour discuter de la trajectoire à suivre.