Madagascar: Concours à la magistrature - Trois personnes écrouées

27 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Trois personnes ont été placées en détention provisoire à la prison d'Avaradrano le lundi 23 mars, après leur présentation devant le parquet du Pôle anti-corruption d'Antananarivo (PAC). Elles sont soupçonnées de corruption, d'abus de fonction, de favoritisme et de complicité dans le cadre du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG). Trois autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès.

Les personnes mises en cause sont impliquées dans une fuite de sujets survenue lors de la session de décembre 2025, selon les déclarations du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco). L'institution a mis au jour l'existence d'un réseau organisé impliqué dans la fuite et la vente des sujets d'examen de la filière judiciaire.

D'après l'enquête, un agent transmettait chaque matin les sujets d'examen via son téléphone portable, en violation des procédures en vigueur. Ces documents étaient ensuite diffusés via WhatsApp, au prix d'environ un million d'ariary par épreuve et par candidat. Un autre agent aurait joué le rôle d'intermédiaire, tandis que certains candidats auraient directement obtenu les sujets pour les partager avec leurs connaissances. Au total, six personnes ont été déférées devant le parquet du PAC dans cette affaire.

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