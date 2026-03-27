Madagascar: Affaires étrangeres - Alice N'Diaye prend ses fonctions

« Je suis un enfant de la maison. » Ce sont les mots d'Alice N'Diaye, ministre des Affaires étrangères, lors de sa prise de parole durant la passation de service avec sa prédécesseure, Christine Razanamahasoa, hier, à Anosy.

Durant cet événement qui marque son entrée en fonction, la nouvelle cheffe de la diplomatie malgache a mis l'accent sur son statut de diplomate de carrière, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Alice N'Diaye dispose d'une solide expérience, ayant occupé plusieurs fonctions au sein du ministère ainsi qu'en tant que directrice auprès du secrétariat général de la Commission de l'océan Indien (COI).

La ministre N'Diaye estime que sa nomination à la tête de ce département est « une preuve de confiance» envers les équipes du ministère des Affaires étrangères. Elle affirme ainsi prendre la pleine mesure des défis qui l'attendent. La poursuite des efforts engagés, notamment en matière d'amélioration des conditions de travail et de renforcement de l'action diplomatique, est affirmée par la nouvelle cheffe de la diplomatie malgache.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, Christine Razanamahasoa a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble des collaborateurs du département, saluant leur engagement durant son mandat. Elle a rappelé les actions menées en partenariat avec divers acteurs, les financements mobilisés et l'esprit de solidarité ayant permis de faire face aux différents défis.