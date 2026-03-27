Madagascar: Tennis - Portrait - Teddy Andrianjafitrimo dirige la sélection féminine

Teddy Andrianjafitrimo, capitaine de la sélection féminine, entend bâtir un collectif solide pour hisser le tennis malgache grâce à ses expériences acquises en France.

Créateur du nom «Akomba» avec Dina Razafimahatratra, ancien DTN de la Fédération malgache de tennis, Teddy Andrianjafitrimo, plaisantin en apparence mais très sérieux au travail, prend les commandes de l'équipe nationale féminine avec une vision claire : bâtir un collectif fort et compétitif sur la scène internationale.

Ancien joueur malgache installé en France, Teddy Andrianjafitrimo s'inscrit aujourd'hui comme une figure clé du tennis féminin national. Sa nomination à la tête de l'équipe de Billie Jean King Cup s'appuie sur un parcours solide, mêlant expérience de terrain et expertise technique. Formé à Madagascar, il a d'abord évolué sur le circuit national avant de s'orienter très tôt vers l'entraînement.

Depuis plus de 25 ans, il affine une méthode axée sur la performance, la préparation mentale et l'analyse tactique. Il a notamment accompagné des joueuses sur les circuits ITF et WTA, dont Tessah Andrianjafitrimo (139e mondiale) et Sarah Rakotomanga (129e mondiale).

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La naissance d'une identité

Installé en France, il exerce comme professeur de tennis tout en s'impliquant dans l'organisation d'événements sportifs. En 2016, il est élu meilleur entraîneur de tennis féminin par la Fédération française de tennis, une distinction qui confirme sa crédibilité dans le milieu.

Son engagement avec Madagascar prend une dimension particulière lors des Jeux des Îles de l'océan Indien 2023. À la tête de la sélection féminine, il conduit l'équipe vers deux médailles d'or, en simple et en double.

Teddy Andrianjafitrimo marque un tournant symbolique dans l'histoire du tennis de la Grande Île en co-créant, avec Dina Razafimahatratra, le nom «Akomba» pour désigner l'équipe nationale.

Dina Razafimahatratra se souvient : « En 2023, en marge de la préparation des Jeux des Îles, j'étais seul à encadrer les équipes à l'ACSA. J'ai sollicité Teddy pour prendre en main la sélection féminine. Il avait ses conditions financières que l'État s'est chargé de payer, et il a accepté, évoquant la fierté de diriger pour la première fois une équipe nationale malgache. Le voir tenir le rôle de capitaine en Billie Jean King Cup pour Madagascar m'enchante particulièrement, même si on a postulé pour la même place. »

Aujourd'hui, le technicien poursuit sa mission avec ambition : structurer un groupe compétitif et installer durablement cette identité «Akomba» au plus haut niveau.

Figure respectée mais discrète, Teddy Andrianjafitrimo ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Une promotion logique pour un entraîneur dont l'efficacité, construite loin des projecteurs, fait désormais référence.