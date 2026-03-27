Madagascar: Jeunesse et sports - Alain Désiré Rasambany reconduit à la tête du sport malgache

La stabilité prévaut au sommet de l'administration sportive. Lors de la proclamation, mercredi, des membres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, Alain Désiré Rasambany a été reconduit dans ses fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS). Une décision qui confirme la confiance des autorités en l'homme et dans les orientations amorcées au cours de son précédent mandat d'environ cinq mois.

Depuis sa nomination, le ministre s'est attelé à redynamiser un secteur en quête de repères, marqué par des difficultés structurelles persistantes. Parmi les chantiers engagés figurent la quête d'homologation du stade Barea, le renforcement de la gouvernance, l'autonomisation des jeunes...

Diplômé des hautes études en administration, spécialisé en diplomatie et relations internationales, détenteur d'un MBA en finances, il s'est illustré dans plusieurs missions nationales et internationales. Conseiller spécial du président du Sénat (2019-2021), consultant auprès de la Banque mondiale, du PNUD, de l'UNICEF ou encore de la BAD, Alain Désiré Rasambany est un homme d'expérience, plus habitué aux dossiers de développement qu'aux terrains de sport.

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Depuis sa nomination au poste de ministre l'an dernier, il commence à maîtriser les rouages et le fonctionnement des sports de la Grande Île. Mais cette reconduction intervient toutefois dans un contexte d'exigence accrue. Le monde sportif attend des avancées concrètes, notamment en matière d'infrastructures, de financement et d'accompagnement des athlètes de haut niveau. La question du sport de base et du développement des jeunes talents reste également centrale.

Ses réactions sont très attendues après le rapport publié jeudi dernier par la Cour des comptes, qui a dressé un constat sévère sur le programme de construction d'infrastructures sportives de haut niveau mené depuis 2019 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Même s'il n'est à la tête du ministère que depuis octobre 2025, une version de sa part, au nom du principe de continuité de l'État, serait la bienvenue.