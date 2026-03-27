Madagascar: Théatre - « Enfant » de Gad Bensalem explore l'identité et la mémoire

Lauréate du Prix Théâtre RFI 2024, l'oeuvre « Enfant » sera présentée ce samedi à l'IFM Analakely dans le cadre du mois du théâtre.

Il est des textes qui marquent durablement les esprits. « Enfant » de Gad Bensalem en fait partie. Récompensée par le Prix Théâtre RFI en 2024, cette oeuvre sera proposée au public ce samedi 28 mars à 15h30 à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, dans le cadre du Mois du théâtre.

Poète, slameur et metteur en scène, Gad Bensalem s'impose, à travers cette création, comme une voix majeure des écritures francophones contemporaines. Profondément ancrée entre Madagascar et l'océan Indien, son écriture se distingue par une sensibilité engagée, où mémoire intime et histoire collective se répondent avec finesse.

Construite sous la forme d'un monologue poétique, la pièce retrace le parcours de Doda, un routier malgache lancé dans une quête obstinée : retrouver la trace de son père disparu. À travers ce récit, l'auteur aborde des thématiques universelles telles que la transmission, la filiation et la mémoire. Silences familiaux, héritages invisibles et identité fragmentée s'entrelacent pour interroger ce que chacun reçoit, porte et choisit de devenir.

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Présenté en lecture scénique et musicale par la Compagnie Miangaly Théâtre, le spectacle mise sur une forme épurée afin de laisser toute sa puissance au texte et à la parole. La mise en espace est assurée par Gad Bensalem et Fela Razafiarison, accompagnée d'une création musicale originale signée Josia Rakotondravohitra et Tina Rakotondrasoa, apportant une dimension sonore qui renforce l'émotion du récit.

À travers « Enfant », c'est une parole à la fois intime et universelle qui se déploie, portée par une écriture poétique forte et une interprétation sensible. Cette représentation s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de théâtre contemporain et de littérature engagée.