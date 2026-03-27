Afrique: Volleyball - Coupe de MADAGASCAR U19 - Dix-huit équipes pour deux titres

Première compétition nationale de la saison. La Fédération malgache de volleyball organise la Coupe de Madagascar des moins de 19 ans, garçons et filles, à partir de ce week-end dans la capitale.

« Nous avions programmé les catégories jeunes en chiffres pairs la saison passée : les U14, U16, U18, U20 et U23. Cette année, nous avançons d'un an les catégories concernées : les U13, U15, U17, U19 pour que les joueurs en lice l'an passé puissent jouer ensemble cette année dans la même équipe, dans la catégorie supérieure », explique le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raoelison.

Dix-huit équipes, dont cinq masculines et treize féminines, sont engagées pour disputer le sommet national U19 du 28 mars au 4 avril. Les phases éliminatoires ainsi que les quarts de finale se dérouleront au Petit Palais à Mahamasina. Les demi-finales auront lieu dans la grande salle du Palais des Sports le 3 avril. Les finales, précédées des matchs de classement pour la troisième place, se tiendront au gymnase d'Ankorondrano le 4 avril.

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Les cinq équipes engagées chez les garçons se rencontreront en poule unique pour la phase éliminatoire. Les quatre mieux classées se qualifieront pour les demi-finales. Du côté des filles, les treize équipes seront réparties en deux poules de quatre et une poule de cinq. Les deux mieux classées des trois groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes accéderont aux quarts de finale.