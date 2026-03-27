Madagascar: ANTSIRABE - Un président de club écroué pour trafic de cannabis

27 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme âgé de 56 ans, connu pour diriger un club de football à Ampahatra, Antsirabe, est actuellement en prison. Il a été arrêté par la Police nationale le week-end dernier pour trafic de stupéfiants.

L'information, transmise par des habitants inquiets de la prolifération de drogue dans la localité, a conduit les services spécialisés dans la lutte contre la consommation de substances illicites de la Direction régionale de la Sécurité publique de Vakinankaratra à mener une descente sur le terrain.

Lors de l'opération, les agents ont découvert au domicile du suspect trente-neuf rouleaux de cannabis prêts à être écoulés. L'homme a été immédiatement conduit au poste de police pour enquête avant d'être présenté au parquet le 23 mars. Il a été placé en détention préventive.

« La loi réprime sévèrement la vente et l'incitation à la consommation de stupéfiants, et l'affaire choque d'autant plus que le mis en cause, censé encadrer et éduquer les jeunes à travers le sport, se retrouve impliqué dans un trafic », souligne la police, qui encourage les citoyens à témoigner en toute confidentialité.

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