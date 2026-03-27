Madagascar: ANTSIRABE - Un président de club écroué pour trafic de cannabis

Un homme âgé de 56 ans, connu pour diriger un club de football à Ampahatra, Antsirabe, est actuellement en prison. Il a été arrêté par la Police nationale le week-end dernier pour trafic de stupéfiants.

L'information, transmise par des habitants inquiets de la prolifération de drogue dans la localité, a conduit les services spécialisés dans la lutte contre la consommation de substances illicites de la Direction régionale de la Sécurité publique de Vakinankaratra à mener une descente sur le terrain.

Lors de l'opération, les agents ont découvert au domicile du suspect trente-neuf rouleaux de cannabis prêts à être écoulés. L'homme a été immédiatement conduit au poste de police pour enquête avant d'être présenté au parquet le 23 mars. Il a été placé en détention préventive.

« La loi réprime sévèrement la vente et l'incitation à la consommation de stupéfiants, et l'affaire choque d'autant plus que le mis en cause, censé encadrer et éduquer les jeunes à travers le sport, se retrouve impliqué dans un trafic », souligne la police, qui encourage les citoyens à témoigner en toute confidentialité.