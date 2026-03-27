Madagascar: TATIANA RAHARINIRINA - « Représenter le pays est un combat de coeur et de détermination »

Tatiana Raharinirina revient sur son aventure dans les concours de beauté internationaux et partage son ambition de porter haut Madagascar sur la scène mondiale.

Comment avez-vous débuté dans l'univers des concours de beauté ?

J'ai commencé en 2017 avec Miss Analamanga, où je n'ai pas été élue, mais cette expérience m'a motivée. Ensuite, j'ai participé à Miss Universitaire en 2018, que j'ai remportée. C'est à partir de là que tout a réellement commencé pour moi. Je me suis lancée dans le mannequinat, les shootings pour des magazines et les défilés. Progressivement, j'ai pris confiance en moi et j'ai compris que c'était un domaine dans lequel je pouvais évoluer.

Quelles ont été les étapes marquantes de votre parcours jusqu'à aujourd'hui ?

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En 2025, j'ai participé à Miss Planet France en représentant la francophonie à l'international, où j'ai atteint le top 12. Ensuite, j'ai concouru à Miss Planet Madagascar et je suis entrée dans le top 20. Malgré les remarques sur ma taille, qui ne correspond pas toujours aux standards, j'ai cherché à m'améliorer en observant les mannequins internationaux et en me perfectionnant constamment.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de votre participation à l'étranger ?

Au Cambodge, la compétition a été très intense. J'ai financé moi-même mon billet d'avion, mon visa, mes tenues et tous les préparatifs. Sur place, les conditions étaient parfois difficiles, surtout face à des candidates mieux encadrées et soutenues financièrement. Il y a eu des moments de doute, de fatigue et même de découragement, mais j'ai choisi de rester positive et de ne plus me focaliser sur les critiques. Cela m'a permis de retrouver mon énergie et de continuer à avancer.

Quel moment vous a le plus marquée durant cette aventure ?

Le défilé en costume culturel reste un moment inoubliable. J'avais travaillé jour et nuit pour représenter au mieux la culture malgache. Lorsque je suis montée sur scène, les applaudissements du public m'ont profondément touchée. On m'a même demandé de refaire mon passage. C'était un instant de fierté immense pour moi et pour Madagascar.

Quels sont vos projets et ambitions pour l'avenir?

Aujourd'hui, je souhaite évoluer vers une carrière internationale. Je donne déjà des formations et du coaching en ligne pour accompagner les futures candidates. Mon objectif est de devenir mannequin internationale, de participer à de grands concours et de défiler lors des Fashion Weeks, notamment en France ou aux États-Unis. Malgré les difficultés financières, je reste déterminée à poursuivre mon rêve et à représenter Madagascar à un niveau encore plus élevé.