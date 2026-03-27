Cote d'Ivoire: Le résultat net de la société Palm Côte d'Ivoire baisse de 2,22% en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la société Palm Côte d'Ivoire, qui produit et commercialise des huiles de palme brute, a enregistré une baisse de 2,22% par rapport au 31 décembre 2024, selon états financiers de synthèse établis par la direction de cette société anonyme.

Ces états financiers ont mis en exergue un résultat net de 15,508 milliards de FCFA contre 15,861 milliards de FCFA en 2024. En revanche, le chiffre d'affaires a connu une augmentation de 25,818 à 198 milliards de FCFA contre 172,182 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, Palm Côte d'Ivoire a vu ses achats de matières premières et fournitures liées augmenté de 30 milliards, 86 milliards de FCFA contre 56 milliards de FCFA en 2024.

Par contre, la société a fait baisser ses autres achats de 2,31 milliards, dégageant un solde de 16,116 milliards de FCFA contre 18,426 milliards de FCFA en 2024.

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Le poste Transports est passé de 8,999 milliards de FCFA en 2024 à 6,463 milliards de FCFA en 2025 (-2,536 milliards).

Les services extérieurs ont, par contre, enregistré un accroissement de 30,34%, se situant à 23,133 milliards de FCFA contre 18 milliards de FCFA en 2024.

Quant à la valeur ajoutée de la société, elle a baissé de 4,50%, à 63 milliards de FCFA contre 66 milliards de FCFA en 2024.

Les charges de personnel ont augmenté de 1,136 milliard, s'élevant à 29,620 milliards de FCFA contre 28,484 milliards de FCFA en 2024.

Concernant l'excédent brut d'exploitation, il a baissé de 11%, à 33,027 milliards de FCFA contre 37,115 milliards de FCFA en 2024.

La même tendance baissière est relevée au niveau du résultat d'exploitation, s'établissant à 18,163 milliards de FCFA contre 19,393 milliards de FCFA en 2024(-6,34%).

Quant au résultat des activités ordinaires, il a baissé de 7% en passant de 21,924 milliards de FCFA en 2024 à 20,376 milliards de FCFA durant la période sous revue.