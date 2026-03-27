Tunisie: Viande blanche - Les prix vont enfin baisser

27 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les prix des produits de viande blanche devraient connaître une baisse progressive dans les semaines à venir, selon Mohamed Ali Helouas, président du syndicat régional des agriculteurs du gouvernorat de Mahdia.

Lors de son intervention ce vendredi 27 mars 2026 sur Jawhara FM, Helouas a expliqué que les perturbations actuelles dans le secteur de la volaille sont dues à plusieurs facteurs. Parmi eux, les maladies qui touchent le cheptel, aggravées par le manque de vaccins essentiels fournis par la pharmacie centrale.

Le responsable a en outre pointé du doigt la contrebande de poussins en provenance de pays voisins, qu'il considère comme un facteur majeur favorisant la propagation des maladies au sein des élevages.

Mohamed Ali Helouas a insisté sur la nécessité de restructurer le secteur de la volaille, afin d'assurer un équilibre durable entre l'offre et la demande et d'éviter que les petits éleveurs importent des poussins de manière anarchique. Selon lui, ces mesures sont indispensables pour stabiliser le marché et protéger la filière avicole nationale.

 

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