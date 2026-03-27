Tunisie: Sousse - 'Ellass' et 'El Wardani' enfin arrêtés

La police judiciaire de Sousse-ville, en coordination avec les unités de secours et renforcée par la direction régionale de la sûreté nationale de Sousse, a procédé à l'arrestation de deux individus dangereux connus dans le milieu criminel sous les surnoms d"'Ellass" et "El Wardani".

Selon les enquêtes, ces deux hommes faisaient l'objet de 52 avis de recherche émis par diverses autorités judiciaires et sécuritaires. Ils sont impliqués dans des affaires graves, incluant le trafic, le vol à main armée et l'intimidation de citoyens dans la région de Sousse, rapporte Jawhara Fm.

L'arrestation a été réalisée après une coordination avec le ministère public et une opération de perquisition dans le lieu où ils s'étaient retranchés. Les suspects ont été placés en détention en attendant les mesures légales nécessaires.