Tunisie: Huile subventionnée - 35 ans de prison pour un homme d'affaires connu

La justice tunisienne a frappé fort dans une affaire de corruption liée à l'huile végétale subventionnée. La chambre criminelle spécialisée dans les crimes financiers près le tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi, un homme d'affaires opérant dans le secteur des huiles à Sfax ainsi que trois cadres de ses sociétés à une peine de 35 ans de prison.

Ce jugement s'inscrit dans le cadre d'un dossier portant sur l'accaparement et la manipulation de l'huile végétale subventionnée, un produit de première nécessité en Tunisie. Les accusés ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'inculpation, notamment la spéculation illicite, le blanchiment d'argent et la falsification.

Selon une source judiciaire, la décision a été prononcée à l'issue de l'audition de l'ensemble des prévenus et des plaidoiries de la défense, au terme d'une procédure judiciaire entamée depuis plusieurs années.

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Il est à rappeler que l'affaire remonte à 2024, lorsque la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la cour d'appel de Tunis avait décidé de renvoyer les mis en cause devant la justice. Ils étaient alors poursuivis pour des soupçons de détournement de l'huile végétale subventionnée de son circuit légal et de son utilisation à des fins non conformes à la réglementation.