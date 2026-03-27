Tunisie: Au pays - Kerkennah passe à l'action pour sauver ses tortues marines

L'association Kraten du développement durable, de la culture et des loisirs à Kerkennah a annoncé, jeudi 26 mars 2026, le lancement officiel d'un projet dédié à l'étude de l'impact des captures accidentelles sur les tortues marines et la communauté locale dans l'archipel.

Cette initiative ambitionne de faire des îles Kerkennah un modèle de "zone marine d'importance pour la conservation des tortues marines et la recherche associée", en s'appuyant notamment sur l'implication directe des pêcheurs locaux.

Au coeur du projet figure la mise en place du concept de "pêcheur biologique", visant à former les marins de la région aux bonnes pratiques de protection des tortues marines, ainsi qu'aux techniques d'intervention en cas de capture accidentelle dans les engins de pêche.

Le programme prévoit en outre d'évaluer les impacts de ces captures tant sur la biodiversité que sur l'activité des pêcheurs, tout en intégrant des outils technologiques pour améliorer le suivi et la collecte de données scientifiques sur les tortues marines.

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Par ailleurs, une dimension importante est consacrée à la sensibilisation de la communauté locale, en particulier des enfants, à la préservation de cette espèce. Le projet inclut aussi le développement d'une plateforme flottante dédiée à la réhabilitation des tortues blessées, avec un volet de formation destiné aux médecins vétérinaires.

Encadrée par des experts nationaux et internationaux, cette initiative vise à renforcer les compétences locales et à favoriser le transfert de savoir-faire en matière de conservation marine.

Dans le cadre de son lancement, une première rencontre a été organisée avec les pêcheurs de la zone de Kraten. Cette réunion a permis de présenter les objectifs et les activités du projet, tout en dispensant une formation pratique sur les techniques de sauvetage des tortues piégées accidentellement. Des équipements spécifiques ont également été distribués afin de faciliter des interventions rapides et sécurisées.

Les porteurs du projet ont, en outre, insisté sur le rôle clé des sciences participatives dans le renforcement de la recherche scientifique et la protection de la biodiversité marine.